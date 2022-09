Lyt til artiklen

Danmark står midt i et geopolitisk drama.

Statsminister Mette Frederiksen (S), har udtalt, at de tre lækager på gasledningerne er sket ved bevidste handlinger.

Det sagde hun tirsdag aften på et pressemøde i Statsministeriet om situationen.

Danske myndigheder har hævet beredskabet og oprettet en forbudszone for skibe og fly. Og om en uge udskriver Mette Frederiksen muligvis folketingsvalg.

Sofie Carsten Nielsen holder tirsdag aften fast i, at Mette Frederiksen skal udskrive valg senest 4. oktober.

Men Joachim B. Olsen: Kan den nuværende situation blive en kattelem til at ændre det?

»Det er der ikke noget, der ser ud til. Radikale Venstre ændrer ikke holdning på baggrund af det her.«

»I tilfælde af at situationen eskalerer voldsomt, så vil de forslå en samlingsregering,« siger Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

Skal Sofie Carsten Nielsen tvinge Mette Frederiksen til at udskrive valg midt i et geopolitisk drama?

»Det har hun i hvert fald tænkt sig at gøre.«

»Min analyse af situationen er, at det er en rigtig skidt situation for Radikale Venstre. I mange vælgeres øjne ser det ud som om de kun har én ting i hovedet. Og det er, at de skal i regeringen,« siger Joachim B. Olsen.

B.T.s politiske kommentator tilføjer, at det kommer til at fremstå som om de kun har øjnene rettet mod deres egne muligheder for at komme i regeringen – på trods af et geopolitisk drama.

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at der ikke er en direkte militær trussel mod Danmark.