Da Michael Viktor Jensen flyttede ind i sit hus for 23 år siden, bemærkede han det knap nok.

Nu er der dage, hvor han ikke kan holde ud at nyde en kop kaffe i morgensolen på sin terrasse.

»Dengang jeg flyttede ind i mit hus, kunne jeg høre motorvejen på en dårlig dag. Nu kan jeg altid høre motorvejen, og på en dårlig dag er det så slemt, at jeg ikke kan holde ud at sidde i min have,« siger Michael Viktor Jensen til TV 2 Lorry.

»Jeg bliver simpelthen i dårligt humør og bliver nødt til at gå indenfor med det samme,« tilføjer han over for B.T. om de dage, hvor støjen fra motorvejen er værst.

Og det selvom Michael Viktor Jensens hus i Karlslunde ligger omkring en kilometer fra den tæt trafikerede Køge Bugt Motorvej.

Han er nu gået aktivt ind i kampen for at begrænse motorvejsstøjen – og er blevet overrasket over, hvor mange, der har det som ham selv.

»Jeg langt fra den eneste, som er plaget af det her. Mange er langt mere generet af støjen, end jeg er. Vi kan ikke holde larmen ud,« siger Michael Viktor Jensen, som er kommet i kontakt med ligesindede efter at have oprettet Facebook-gruppen 'Greveborgere imod motorvejsstøj'.

Tirsdag var Michael Viktor Jensen en af de Greve-borgere, som sammen med kommunens borgmester Pernille Beckmann (V) mødtes med Folketingets Transportudvalg for at gøre politikerne opmærksomme på problemet.

Michael Viktor Jensen må tage høretelefoner på for at kunne holde ud at være i sin have de dage, hvor der er mest larm fra Køge Bugt Motorvejen. Ellers søger han indendørs.

Pernille Beckmann og Greve Kommune vil have del i den støjpulje på tre milliarder kroner, som regeringen lægger op til at lave som en del af den kommende infrastrukturplan. For støjmuren på den ene side af Køge Bugt Motorvejen er ikke længere tidssvarende, lyder det.

Koster hundredvis af menneskeliv om året

»Jeg glæder mig over, at politikerne nu vil afsætte penge til støjbekæmpelse, men det er ikke nok,« siger Michael Viktor Jensen om regeringens udspil.

Han efterspørger en decideret handlingsplan med det erklærede mål, at ingen danskere skal udsættes for trafikstøj i eksempelvis 2025.

Fra år 2000 til 2017 blev andelen af danskere, der er generet af trafikstøj, er mere end fordoblet. Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed.

Konsekvenserne kan være alvorlige.

»Trafikstøj øger risikoen for blodpropper i hjertet og en række andre sygdomme som diabetes og slagtilfælde,« siger seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Mette Sørensen til Ritzau.

Ifølge Miljøministeriet skønnes det, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af vejstøj.

Børnene vokser op med støjgener

Med den viden han har i dag, ville Michael Viktor Jensen ikke have skrevet under på købsaftalen for huset i Karlslunde for 23 år siden.

»Nej, det havde jeg ikke. Jeg har det også skidt med, at mine børn er vokset op med støjgenerne, som kan påvirke koncentrationen og indlæringsevnen.«

Hvorfor flytter I så ikke bare?

»Det har vi også overvejet. Men det er ikke ligetil. Enten skulle vi flytte langt væk fra København – hvor jeg arbejder – for at slippe for støjgenerne, ellers skulle vi betale mange millioner for et hus tæt på hovedstaden, men så langt fra motorvejene, at støjen ikke er et tema. Den mulighed har vi og rigtig mange andre familier ikke.«

Trafikken på Køge Bugt Motorvejen er stigende. Blandt andet er der mere godstrafik end tidligere.

Er det ikke en del af pakken, at der kan forekomme støj, når man bor tæt på en motorvej – ligesom man må forvente larm på visse tidspunkter af døgnet, hvis man bosætter sig tæt på eksempelvis Islands Brygge eller andre steder i de størrre byer, hvor der færdes mange feststemte unge mennesker?

»Jeg forstår godt argumentet. Men der var ikke tilnærmelsesvis lige så meget støj fra motorvejen, da jeg købte huset, som der er nu, og det her går ud over mange andre end mig,« slutter Michael Viktor Jensen.

I 2012 var 723.000 boliger ifølge belastet med vejstøj over grænseværdien. Det er mere end hver fjerde bolig i Danmark.

Der forhandles stadig om den nye infrastrukturplanen, som forventes at være færdig til sommer.