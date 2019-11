Den tidligere New York-borgmester og milliardær har søndag annonceret sit kandidatur til præsidentvalget.

Den tidligere borgmester i New York Michael Bloomberg annoncerer, at han vil være Demokraternes præsidentkandidat til valget i 2020.

Det skriver han på Twitter.

'Jeg stiller op til præsidentvalget for at slå Donald Trump og genopbygge USA. Jeg tror, at mine unikke erfaringer i forretningslivet, politik og filantropi vil gøre det muligt for mig at vinde og lede landet,' skriver Bloomberg.

Bloombergs kandidatur kommer næppe som en stor overraskelse. Milliardæren har bestilt tv-reklamer for 33 millioner dollar på blot en uge. Reklamerne bliver vist på nationalt og lokalt tv i 99 byer på tværs af USA.

De første delstater har også haft deadline for at komme på stemmesedlen til primærvalgene næste år. Her sikrede Bloomberg også i sidste uge, at han er på stemmesedlen i delstaterne Arkansas og Alabama.

Det står dog klart, at han ikke kommer på stemmesedlen i New Hampshire, der er den anden stat, som holder sit primærvalg.

