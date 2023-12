Den sygemeldte digitaliserings- og ligestillingsminister Mia Wagner (V) udtræder af helbredsmæssige årsager af regeringen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I stedet bliver Marie Bjerre (V) igen udnævnt til digitaliserings- og ligestillingsminister.

Det sker kort efter, at Mia Wagner i slutningen af november overraskende blev præsenteret som ny minister for digitalisering og ligestilling i en regeringsrokade.

Torsdag i sidste uge fik hun dog et alvorligt ildebefindende og besvimede i eget hjem.

»Statsministeren præsenterer den nye minister for Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte kl. 9.15. Der vil efterfølgende være et kort doorstep på Amalienborg Slotsplads,« oplyser Statsministeriet:

»Henset til Mia Wagners helbredsmæssige situation vil der ikke blive gennemført afskedsaudiens for den afgående minister eller overdragelsesforretning i ministeriet.«

Mia Wagner er kendt som erhvervskvinde, og hun er også kendt for at have været med som investor i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Hun erstattede Marie Bjerre (V) som minister i forbindelse med ministerrokaden i slutningen af november.

I et længere opslag på Instagram har Mia Wagner selv sat nogle ord på sit farvel til ministerposten:

»Min krop og vilje deler åbenbart ikke livsdrøm. Jeg har derfor meddelt Troels Lund (Venstres formand, red.), at jeg ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred,« skriver hun.