Mia Wagner blev fredag sygemeldt efter et alvorligt ildebefindende. Derfor er hun gået på sygeorlov, oplyser Statsministereiet.

Nu deler hun selv nyt.

På sin Instagram-profil har Mia Wagner delt et billede fra sygesengen på hospitalet, hvor hun først takker for de lykønskninger, der er kommet hendes vej siden hun blev udnævnt som minister i sidste uge.

'Jeg er selv gået til opgaven med fuld styrke og stærk vilje. Men nogle gange trodser kroppen viljen. I løbet af onsdag aften fik jeg det desværre rigtig dårligt og måtte sygemelde mig med ultrakort varsel. Det viste sig at være klogt, for torsdag formiddag besvimede jeg i mit køkken foran min ene datter og begge mine søstre,' skriver Mia Wagner.

Mia Wagner skriver yderligere, at hun er bekymret og overrasket.

Det er dog ikke første gang, at hun besvimer. Hun skriver selv i opslaget, at hun for fem år siden besvimede nogle gange.

Først troede hun, at det var stressrelateret, men under undersøgelserne fandt lægerne ud af, at hun havde hjerteproblemer, og Mia Wagner fik indopereret en pacemaker. Siden da har hun ikke været sygemeldt på grund af sine hjerteproblemer.

'Noget tyder nu på, at kroppen ikke vil, og derfor bliver jeg nu undersøgt og er i gode hænder,' skriver Mia Wagner, der tiltrådte som minister i sidste uge.

Stephanie Lose overtager Mia Wagners pligter som Digitalisering - og Ligestillingsminister, så længe hun er sygemeldt.