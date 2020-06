»En idiot som dig skal forlade vort land. Eller stille dig ud foran min Audi, så vil de sorte striber være hjulspin – ikke bremsespor, klaphat.«

Sådan lyder bare en af de hundredvis af beskeder, Sikandar Siddique har modtaget på nettet. Både før og efter, han tirsdag aften holdt et minuts stilhed for George Floyd fra Folketingets talerstol.

Det er lidt uklart, hvor folk vil have ham hen, for han er født på Rigshospitalet og opvokset på Blågårds Plads på Indre Nørrebro. Det er så vigtigt for ham, at han har sat et vejskilt med teksten 'Blågårds Plads' op på væggen på sit kontor på Christiansborg.

Alternativets nye medlem, Sikandar Siddique (Alt). Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Alternativets nye medlem, Sikandar Siddique (Alt). Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

'Næste valg er du ude af Folketinget. Jeg vil anbefale dig at pakke din taske og forlade vort land,' lyder en anden besked.

'Du er så klam.'

'Rejs hjem, dit sorte perkersvin.'

»Jeg er blevet kaldt abe, sorte svin, perker og kræftsvulst. Det ødelægger en. Det ødelagde noget i mig,« siger Sikandar Siddique.

»Som teenager kæmper man i forvejen med identitetsproblemer. Når man så oveni har en anden hudfarve og en offentlig debat, der er dæmoniserende.«

»Det var normalt i min barndom, at vi brune drenge på Indre Nørrebro blev stoppet af politiet hele tiden. Når jeg kom gående hjem fra gymnasiet, blev jeg stoppet af politiet: 'Hej, vi skal tjekke dine lommer. Du er sigtet for euforiserende stoffer.' Så visiterede de mig og sagde, sigtelsen var frafaldet. Jeg tænkte ikke over det. Først da jeg var omkring 20, begynder jeg at tænke: 'Det er ikke normalt,'« siger Sikandar Siddique, der gik i Blågårds Skole, hvor der næsten ikke var nogen etnisk danske børn tilbage i de store klasser.

Løsgænger Sikandar Siddique til doorstep om ny grøn boligaftale i Transport- og Boligministeriet i København, tirsdag 19. maj 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Løsgænger Sikandar Siddique til doorstep om ny grøn boligaftale i Transport- og Boligministeriet i København, tirsdag 19. maj 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Engang købte jeg VIP-billetter til Cirkus Arena, til min far og mig. 'Vi skal have en drengetur,' sagde jeg, og vi hyggede os. I pausen var der et VIP-telt, og vi stillede os op i køen. Vi var glade og havde en sjov far og søn-tid. Pludselig kom en kvinde og stillede sig foran os med udspredte arme: 'I må ikke være her. Det er ikke for jer,' sagde hun.«

»Det ramte mig som et tog med 300 km i timen. Alle i køen vendte sig og kiggede på os. Så fik jeg fremstammet: 'Vi har VIP-billetter.' Og det gik op for hende, at hun havde udsat os for diskrimination. 'Undskyld, undskyld, jeg dummede mig,' sagde hun. Men det gjorde så ondt, at vi gik hjem. Vi kunne ikke holde ud at se anden halvdel af showet.«

»Danmark er ikke et racistisk land, og dansk politi er ikke som sådan racister. Men der findes race-profilering i dansk politi, og racismen trives i Danmark. Det er indiskutabelt.«

»Vi bliver nødt til at bryde vores falske selvopfattelse. Vi har hverdagsracisme. Og det skal fortælles fra Danmarks fineste talerstol. Og der skal gøres noget ved det. Du bruger også ordet 'indvandrerbaggrund'. Så længe man omtaler mig sådan, ligger der i det, at jeg ikke er dansk. Men jeg er født på Rigshospitalet. Jeg er andengenerationsdansker.«

Alternativets Sikandar Siddique til afstemning af lovforslaget om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til midlertidig fravigelse af frister og andre betingelser som følge af covid-19), i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag 28. april 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Alternativets Sikandar Siddique til afstemning af lovforslaget om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til midlertidig fravigelse af frister og andre betingelser som følge af covid-19), i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag 28. april 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Sikander Siddique er muslim født i 1986. Han var ni år, da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995, og 15 år, da Anders Fogh vandt valget i 2001 og fik flertal med De Konservative og DF. Han har oplevet DF blive mainstream.

Som ung var han medlem af DSU og blev valgt til Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet som 19-årig. Senere meldte han sig ud af partiet og skrev i et brev til Helle Thorning-Schmidt, at han ikke kunne gå ind for hendes højreorienterede politik.

»Forestil dig, hvordan det er nu,« siger han med et grin.

»Jeg har set et moralsk skred, og racismen er blevet meget værre. Det foregår i det lovgivende apparat og den politiske samtale. For få dage siden skændtes DF og Nye Borgerlige fra Folketingets talerstol om, hvem der var hårdest mod muslimske borgere.«

Senere kom han i Folketinget for Alternativet, nu er han løsgænger.

»Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, siger, at der ikke findes racisme i Danmark. Men under hans eget Facebook-opslag er der folk, der skriver, at 'Den sorte skal ikke blande sig i politik' – 'hjem med ham'. Og når DF-profiler skriver opslag, vrimler det med voldsomme, ringeagtende ytringer nedenunder.«

»Men vi vil gerne bidrage. Tiden er til en venlig demokratisk revolution. Jeg håber, jeg har taget det første skridt. Råbt ud over Danmark: Vi vil have ligestilling. Nu er der danskere i alle farver. Og flere hundrede tusinde danskere har fået nok af forskelsbehandling.«

Du ser vel gerne, at vi åbner grænserne for flere flygtninge?

»Jeg tror, vi har taget 16 kvoteflygtninge i 2020. Jeg mener, vi skal tage mindst 5000. Vi har selv skabt krige, destabiliseret en hel region, og så må vi også tage konsekvensen.«

Men de rejser jo ikke hjem, når der er fred i landet. De får familiesammenføring og bliver her og bliver flere og flere?

»Det skulle vi have tænkt på, før vi gik i krig. Jeg kan huske den første læresætning: 'Du skal behandle andre, som du selv vil behandles'. 66.000 har stemt på Stram Kurs. Det er jo vildt,« siger Sikandar Siddique.