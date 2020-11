Til fare for den globale folkesundhed.

Der var ikke noget at tage fejl af, da Mette Frederiksen over en halvdårlig videoforbindelse fortalte om den såkaldte coronamutation fra mink, cluster 5, der efter sigende var så farlig, at alle mink hurtigt måtte slås ihjel.

»Med den mutation, der nu er konstateret, har vi nu også et større ansvar for resten af verden. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande,« sagde Mette Frederiksen 4. november med henvisning til cluster 5.

B.T. har genset det historiske pressemøde. Igen og igen bruger Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Kåre Mølbak den muterede virus cluster 5 som argumentet for at slå over 15 millioner mink ihjel og sende over 200.000 nordjyder i karantæne fra resten af landet.

(ARKIV) Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), fødevareminister Mogens Jensen (S), faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak og Rigspolitichef Thorkild Fogde under et virtuelt pressemøde, hvor statsministeriet giver status på situationen med COVID-19-smitte i mink samt håndteringen heraf i Eigtveds Pakhus onsdag den 4. november 2020. Statsminister Mette Frederiksen (S) vil deltage virtuelt, da hun er i selvisolation og venter på at blive testet. At kræve alle mink aflivet var ulovligt, men minister hævder, det var en opfordring. To professorer tvivler og peger på andre huller i regeringens udlægning. Det skriver Ritzau, torsdag den 12. november 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Men siden da har S-regeringen og sundhedsmyndighederne ændret forklaring.

Nu er hovedargumentet ikke længere cluster 5, men derimod at minkavl i sig selv udgør en stor risiko for nye mutationer. Frygten for cluster 5 er derimod nedtonet drastisk.

»Der var en klar anbefaling fra sundhedsmyndighederne om, at en fortsat minkavl i Danmark har en betydelig risiko for folkesundheden. Det er faren for, at der opstår en cluster 6, -7 eller -8, som gør, at vi må slå minkavlen ned,« sagde Mette Frederiksen tirsdag.

Få dage efter pressemødet 4. november kom det frem, at cluster 5-varianten slet ikke er fundet i Danmark siden midt i september.

Faglig direktør hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak forlader høringen om beslutningsgrundlaget for at slå alle minkbesætninger i Danmark ned. Formålet med høringen er at få afdækket det beslutningsgrundlag, som lå til grund for regeringens beslutning den 4. november 2020, om at alle mink i Danmark skal slås ned. Høringen finder sted i Landstingssalen på Christiansborg mandag den 16. november 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Faktisk vurderede forskere over for Berlingske, at der er 99,4 procent sandsynlighed for, at cluster 5 slet ikke har spredt sig siden september.

Under en høring mandag antydede faglig direktør i SSI Kåre Mølbak også, at betydningen af cluster 5-varianten blev overdrevet 4. november.

»Cluster 5 fik måske fået for meget plads i forhold til de andre mutationer i spike-proteinet, som vi endnu ikke helt forstår,« sagde han.

Regeringens kursskifte møder hård kritik fra flere sider. Bl.a. fra Dansk Folkeparti, hvor formand Kristian Thulesen Dahl kalder masseaflivningen af mink »forhastet«.

Kristian Thulesen Dahl (DF) taler under afslutningsdebat i Folketinget på Christiansborg i København, mandag den 22. juni 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Regeringen har meget travlt med at rydde op efter sig selv. Mette Frederiksen brugte cluster 5 som et skræmmebillede på, at minkene skal aflives med det samme. Der var ikke tid til en 'second opinion', sagde hun. Men efter vi ved mere om cluster 5, virker regeringens beslutningen meget forhastet,« siger han.

Han blev få timer før det historiske pressemøde orienteret om den drastiske beslutning af Mette Frederiksen.

»På det partiledermøde var cluster 5 statsministerens hoved-på-sømmet-argument. Og det virker helt vildt, at regeringen bare skrifter forklaring, efter det står klart, at cluster 5 måske ikke udgør den trussel, man troede,« siger DF-formanden.

Men i regeringstoppen nægter man hårdnakket, at cluster 5-mutationen blev brugt som hovedargumentet til at beordre alle mink aflivet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ankommer til høring om beslutningsgrundlaget for at slå alle minkbesætninger i Danmark ned. Formålet med høringen er at få afdækket det beslutningsgrundlag, som lå til grund for regeringens beslutning den 4. november 2020, om at alle mink i Danmark skal slås ned. Høringen finder sted i Landstingssalen på Christiansborg mandag den 16. november 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

B.T. spurgte fredag aften sundhedsminister Magnus Heunicke, om regeringen havde overreageret, efter det er kommet frem, at cluster 5 formentlig er uddød for to måneder siden.

»Det er ikke korrekt at sige, at cluster 5 var hovedargumentet. Det var derimod, at mink udgør en trussel for folkesundheden under en covid-19-pandemi, og der var en særlig trussel for minkvarianter i det nordjyske,« svarede Heunicke.