Det imponerer ikke på Christiansborg, at statsminister Mette Frederiksen har indgået en aftale med Israel og Østrig om at forske i og producere vacciner.

Pressemødet med statsminister Mette Frederiksen, Israels premierminister Netanyahu og Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz, som blev sendt fra Jerusalem, bød ikke på konkrete detaljer om samarbejdet.

Netop det frustrerer de danske ordførere.

»Jeg sidder tilbage med flere spørgsmål end svar. Vi fik jo ikke noget konkret at vide,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt og fortsætter:

Dansk Folkepartis Liselott Blixt

»Israel har været rigtigt dygtige til at indkøbe vacciner og få vaccineret befolkningen, men kan det gavne Danmark nu? Og hvis det er en vaccinefabrik, som de skal lave, så er alle danskerne vaccinerede, når den kan tages i brug,« siger Blixt.

Pernille Skipper, sundhedsordfører for Enhedslisten, er slet ikke begejstret heller.

»Vi fik jo ikke noget at vide, men overordnet set, så er jeg ekstremt betænkelig ved det. Ikke mindst fordi, at samarbejdet med Israel blåstempler behandlingen af palæstinenserne, som ikke har nydt godt af vaccinerne,« siger Skipper og fortsætter:

»Der er mange, der mener at Israel har været dygtige til at vaccinere befolkningen, men borgerne betaler også dyrt i den sidste ende. Vaccinerne har været dyre, men Pfizer har også fået adgang til borgernes sundhedsdata i mange år fremover,« siger Pernille Skipper.

Pernille Skipper, Enhedslistens sundhedsordfører

»Vi så gerne, at vi fik en dansk vaccineproduktion på offentlige hænder igen. Hvis ikke det kan lade sig gøre i samarbejde med EU, så kan vi gøre det selv eller i samarbejde med vores nabolande,« siger Skipper.

Hos Det Konservative Folkeparti, så forstår man ikke rigtigt hvad aftalen handler om, da der ikke var nøjere detaljer fremme.

»Det er da fint, hvis det kan gavne Danmark, men omvendt så bryder vi jo med EU-samarbejdet her. Der er jo mange vacciner på vej til Danmark, så jeg forstår det faktisk ikke helt. Jeg vil gerne have nogle flere detaljer,« siger sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, Per Larsen.