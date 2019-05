»Uambitiøst,« siger radikale Sofie Carsten Nielsen.

»Meget skuffende,« siger Enhedslistens Pernille Skipper.

De to toppolitikere fra rød blok er ikke svære at få fat i. De står klar til at snakke med pressen lige uden for Socialdemokratiets gruppeværelse, hvor Mette Frederiksen netop har præsenteret det mest ambitiøse udspil fra partiet i denne valgkamp: deres økonomiske plan.

Men Mette Frederiksen skal bruge mandaterne fra De Radikale og Enhedslisten, hvis hun vil være statsminister. Og står det til dem, er planen snarere et udkast til forhandling.

»De bredeste skuldre skal bære de største byrder,« siger Mette Frederiksen på pressemødet.

»Opsvinget skal komme flest til gode. Vi vil genoprette samfundskontrakten, så vi hver især gør, hvad vi kan. I de kommende år skal vi ikke udvide arbejdsudbuddet. Det handler om, at danske lønmodtagere står så godt som muligt. Og vores indtægter og udgifter er helt ens,« siger Mette Frederiksen, som præsenterer planen sammen med gruppeformand Henrik Sass Larsen og politisk ordfører Nicolai Wammen.

Mette Frederiksen vil have flere indvandrerkvinder i arbejde, folk med store indtægter og aktieindkomster skal betale mere i skatter og afgifter, og Socialdemokratiet vil være positive over for erhvervslivet.

Hun fastslår i modsætning til, hvad Venstre hævder, at ydelserne til flygtninge og indvandrere ikke skal stige.

»Vi har nogle børn, der lider afsavn, og nogle, der er kommet i klemme i kontanthjælpsloftet. Men vi går ikke til valg på at hæve de ydelser.«

Men Enhedslisten og SF er jo uenige i det?

»Der venter svære forhandlinger, hvis vi får flertal. Vi vil være pragmatiske på mange områder, og ultimative krav fyger gennem luften. Men der er et flertal for en stram udlændingepolitik. Og hvis man ikke vil støtte vores udlændingepolitik, kan man måske heller ikke få grøn omstilling og velfærd,« siger Mette Frederiksen.

S-ledelsen beskylder statsminister Lars Løkke Rasmussen for at lyve. Han har gentagne gange sagt, at den borgerlige regering har genoprettet dansk økonomi efter at have 'overtaget en økonomi fra Socialdemokratiet, hvor budgetterne var kørt helt ud til kanten', og Danmark balancerede på grænsen af, hvad man kan tillade sig i forhold til EU's budgetlov.

FV19: Mette Frederiksen præsenterer Socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre – for alle' på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 20. maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FV19: Mette Frederiksen præsenterer Socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre – for alle' på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 20. maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er ikke rigtigt, når Lars Løkke påstår det. De offentlige finanser var derimod i balance i 2015, der var vækst, og der var råd til velfærd,« siger Nicolai Wammen.

Men de mulige størttepartier er altså ikke tilfredse:

»De fordeler de penge, vi har i forvejen, men vi mangler mennesker i den offentlige og private sektor. Dem skal vi hente fra Europa og andre steder. Vi når ikke målene med grøn omstilling og flere pædagoger, hvis vi ikke får flere mennesker ind,« siger den radikale uddannelsesordfører, Sophie Carsten Nielsen.

Og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger:

»Hvis Mette Frederiksen skal sidde på vores mandater, skal problemerne med fattige børn løses. Kontanthjælpsreformen og den medfølgede fattigdom står meget højt på vores liste, men Mette Frederiksen har ikke sat penge af til det. Og det skal vi diskutere indædt, før hun kan sætte sig på statsministerposten.«

Venstre indkaldte til pressemøde for at svare på socialdemokraternes økonomiske plan, som de mener, gør Danmark fattigere.

»Socialdemokratiet bekender sig entydigt til en skattestigningspolitik, og det er jeg ked af. Det kan blive dyrt for Danmark,« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Det er et tilbageskridt i forhold til den økonomiske politik, der blev ført af Poul Nyrup Rasmussen, Bjarne Corydon og Helle Thorning-Schmidt. Vi skal tilbage til Anker Jørgensen for at finde noget lignende,« siger Venstres næstformand, Kristian Jensen.