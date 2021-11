Enhedslisten og Radikale Venstre afviser ikke, at nye coronarestriktioner eller initiativer kan blive indført om ganske kort tid.

Men partierne afventer rådgivning fra eksperter og ikke mindst Epidemikommissionen.

Lidt over halv otte søndag aften sendte statsminister Mette Frederiksen en opdatering på Facebook ud, hvor hun skrev at hun »forventede det blev nødvendigt med initiativer, som ville bryde smittekæderne«.

Mette Frederiksen nævnte ikke nogen konkrete tiltag, men allerede nu ligger det fast, at regeringen har i sinde at genindføre coronapasset. Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke fredag.

Statsminister Mette Frederiksen forventer, at det bliver nødvendigt med »initiativer« til at håndtere den stigende smitte. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen forventer, at det bliver nødvendigt med »initiativer« til at håndtere den stigende smitte. Foto: Mads Claus Rasmussen

Desuden meldte både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen i sidste uge ud, at coronapasset bør indføres igen – blandt andet for at få flere til at tage imod vaccinen.

Meldingerne fra både statsministeren og myndighederne kommer efter et meget kraftig stigning i coronasmitten. I fire dage i træk har vi haft over 2.000 positive coronatilfælde i Danmark. Det er en del mere end samme tid sidste år.

Men hvis Mette Frederiksen og S-regeringen skal have indført restriktioner, så kræver det et politisk flertal.

Og her er både Enhedslisten og Radikale Venstre åbne for visse restriktioner, hvis altså det faglige grundlag er på plads.

»I Enhedslisten vil vi afvente Epidemikommisionens og andre eksterne eksperters anbefalinger,« siger Enhedslistens Peder Hvelplund og fortsætter:

»Jeg så i øvrigt gerne, at vi snart fik en generel strategi fra regeringen om, hvordan vi håndterer epidemien her til vinter. Det har vi ventet på, siden ekspertgruppen lavede sin rapport i september,« siger han.

Også Radikale Venstre vil vente på Epidemikommisionen.

Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund efterlyser en strategi for epidemien, så vi kan imødegå vinteren. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund efterlyser en strategi for epidemien, så vi kan imødegå vinteren. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi har endnu ikke set indstillingen fra Epidemikommissionen eller udtalelsen fra de eksterne eksperter. Vi tager stilling, når vi har set det faglige grundlag,« siger den radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren.

Epidemikommissionen består af departementschefer og forskellige myndigheder.

Men modsat sidste år så kan S-regeringen ikke bare uden videre indføre restriktioner igen.

Skal danskerne påtvinges mundbind igen eller blot et coronapas, så kræver det to ting.

Først skal Folketingets Epidemiudvalg ved et flertal opgradere covid-19 til en samfundskritisk sygdom igen. Det åbner op for, at man kan indføre restriktioner.

Restriktioner skal dog også stemmes igennem samme epidemiudvalg. Det afviser Enhedslisten ikke kan ske.

»Hvis Epidemikommisionen indstiller, at covid-19 truer kapaciteten og driften af vores sundhedsvæsen, så den igen bør opgraderes til en såkaldt samfundskritisk sygdom, så er vi villige til det,« siger Peder Hvelplund og fortsætter:

»Jeg synes dog, at det er afgørende, at vi får en strategi fra regeringen. En strategi kan betyde, at vi kan nå langt uden at indføre restriktioner. For eksempel om hvordan arbejdspladser indretter sig med mulig afstand mellem medarbejdere, brug af håndsprit eller skoler kan undervise i mindre hold,« siger han.