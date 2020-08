Socialdemokratiets nedslidte og kræftramte 'posterboy', Arne Juhl, slæber sig på arbejde på bryggeriet Fuglsang i Haderslev hver morgen.

Arbejdet er meget lettere end i gamle dage.

Han tapper, kører truck og udfører generelt alt forefaldende arbejde. Men nu er det hele mekaniseret.

Tidligere var det hårdt at være bryggeriarbejder. Dengang slæbte Arne Juhl 50 kilo-sække og løftede samlet 20-25 ton hver dag. Det har været hårdt ved hans krop.

Han har fået udskiftet det ene knæ, det andet er på vej, han lider af diabetes 2 og er sygemeldt efter en kræftoperation, hvor lægerne fjernede halvdelen af hans venstre lunge. Nu er selv det mekaniserede arbejde hårdt.

Når han kommer hjem fra arbejde, må han tage en morfar på en halv time for at klare resten af dagen.

»Jeg skal hjem og have en halv time for at komme til mig selv igen. Jeg er træt. På et tidspunkt knækker filmen. Så må vi tage den derfra,« siger 60-årige Arne Juhl.

Han venter spændt på Socialdemokratiets udspil, der blot omtales som 'Arne-udspillet'. Det ventes ifølge politiske kilder at blive fremlagt mandag eller tirsdag i næste uge inden Socialdemokratiets sommergruppemøde i Gråsten onsdag.

Arne Juhl blev posterboy for Socialdemokratiet i valgkampen.

'Nu er det Arnes tur' hed det på Socialdemokratiets store valgplakater, og 100.000 har set videoen, han lavede til kampagnen. I valgkampen kunne danskerne overalt se plakater af Arne, der, siden han var 16 år, har arbejdet i fysisk krævende job. Som gør, at han har svært ved at se sig selv arbejde, til han som 67-årig når folkepensionsalderen.

»Vi gik til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja, nu er det Arnes tur. Bare rolig, Arne, det bliver til noget,« lød det fra Mette Frederiksen direkte til Arne Juhl fra talerstolen på Socialdemokratiets kongres sidste år.

Arne Juhl var på det tidspunkt i kemobehandling efter en kræftoperation. Folk fra Socialdemokratiet havde hentet ham hjemme og kørt ham til Aalborg og hjem igen, for at han selv kunne bevidne løftet. Partiets mest centrale valgløfte og et personligt løfte direkte til Arne Juhl.

»Jeg er lige begyndt at arbejde igen, på fuld tid for tre uger siden. Kræftsygdommen går o.k. – der er ikke kommet noget tilbage. Men med den gamle efterlønsordning var jeg stoppet i maj,« siger Arne Juhl, der nu går på efterløn 30. december 2023, hvis han ikke får mulighed for tidligere pension inden da.

B.T. har forsøgt at opsnuse detaljerne i udspillet, men det er ikke lykkedes. Partiet holder kortene tæt til kroppen.

Men forslaget skal gøre det muligt for alle lønmodtagere, der er nedslidte, og dem, som har været længst tid på arbejdsmarkedet, fordi de startede i en meget ung alder, at gå tidligere på pension end andre. Pris: mindst tre milliarder årligt.

Et job som for eksempel murer, social- og sundhedsassistent, slagter, rengøringsassistent, jord- og betonarbejder, butiksassistent, pædagog eller sygeplejerske kan være hårdt. Rigtig mange danskere har job med tunge og skæve løft, arbejder på akkord eller arbejder om natten eller udendørs i al slags vejr.

Socialdemokratiet har for nylig optaget en ny video med dets loyale posterboy, som formentlig bliver offentliggjort samtidig med udspillet.

De Radikale vil ikke være med, og det betyder, at Socialdemokratiet har brug for at få et parti fra blå blok med i forliget – sandsynligvis Dansk Folkeparti (DF), der har mange nedslidte blandt sine vælgere. DF har forlangt stramninger i udlændingeloven og et loft på 70 år for stigningen i pensionsalderen. Senest har De Konservative meldt sig interesserede til gengæld for skattelettelser.

»Det er et valg mellem pest og kolera. Men Mette har jo sagt, hun vil stramme op på udlændingeloven. Så det kan godt være, det bliver DF,« lyder kommentaren fra Arne Juhl.