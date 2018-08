Efter de Radikales sommergruppemøde, ser det meget svært ud for S-formand Mette Frederiksen. Hun har næsten ingen opbakning i den såkaldte røde blok.

Dag for dag, et for et, bliver sømmene banket i ligkisten til en rød regering. Først på Alternativets sommergruppemøde fredag, så på Enhedslistens sommergruppemøde mandag og endelig på De Radikales sommergruppemøde tirsdag. Alle tre partier lægger afstand til Socialdemokratiet, og politiske kommentatorer mener, at Venstres formand Lars Løkke Rasmussen er så heldig, at han næsten ikke kan tro sine egne øjne.

Alternativet vil ikke pege på Mette Frederiksen, men på Uffe Elbæk, og vil ikke afvise at støtte Lars Løkke, hvis de får gode grønne indrømmelser.

Enhedslisten vil pege på Pernille Skipper, og satser på at skabe en rød blok til venstre for Socialdemokatiet sammen med Alternativet og SF, som de to partier dog ikke nødvendigvis er med i.

Og De Radikale vil have en skriftlig pagt mellem R og S. Uden den vil Morten Østergaard aktivt modarbejde en S-ledet regering i at blive dannet.

»Inden vores mandater kan tælles med, skal der være en politisk aftale, som sikrer, at vi ikke bare får en ny regering, men også får en ny politisk retning for Danmark. Den retning vil adskille sig markant fra det, danskerne får, hvis Dansk Folkeparti er grundlag for en regering,« siger Morten Østergaard.

Det kan den radikale leder dog godt glemme alt om.

»Vi kommer ikke til at lave sådan en aftale med De Radikale,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen.

»Vi vil godt lave aftaler med forskellige partier om miljø, klima, uddannelse og forskning, og om andre ting med blå blok og SF. Vi står fast på en hård udlændingepolitik. Den er afgørende vigtig og bakkes op af et stort flertal i Folketinget og i befolkningen,« siger Nicolai Wammen til B.T. i mobiltelefonen fra Hotel Koldingfjord, hvor Socialdemokraterne holder sommergruppemøde samtidig med De Radikales udmeldinger fra Munkebo på Fyn..

De har nok at tænke over i Kolding. For ganske vist har Mette Frederiksen skabt historisk opbakning i sit parti, sit bagland og sin folketingsgruppe til den hårde udlændingepolitik og krav om asylsøgning fra lejre i Nordafrika. Men samtidig har hun tilsyneladende forsømt at skabe et samarbejdsklima med de andre partier, i det man plejede at kalde 'rød blok', som kunne bane vej for opbakning til hende. Nicolai Wammen mener ikke, det er muligt.

»Vi har en reel uenighed med De Radikale om udlændingepolitikken, og det kan ikke løses ved at drikke kaffe. Men det er ærgerligt, hvis det betyder, at De Radikale er med til at give Løkke en tredje periode. Måske sammen med DF, som Radikale prøver at holde udenfor indflydelse,« siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiets strategi går efter alt at dømme ud på at satse på, at parterne alligevel falder til ro, hvis der er 'rødt' flertal efter næste valg. Men situationen er ved at udvikle sig til et mareridt for Mette Frederiksen, hvor hun muligvis ikke kan erobre Statsministeriet, selv om Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF måtte have flertal sammen, hvilket de har i de fleste meningsmålinger, dog kun knebent.

Socialdemokratiet afviser at underskrive den erklæring, som er et krav fra Morten Østergaard, og senere på dagen ønskede Enhedslisten også en erklæring. Men det vil være ydmygende for Morten Østergaard, hvis han efter et valg alligevel bøjer sig for Socialdemokratiet.

Alt tyder på, at han stadig håber, der er en bagdør ind i en S-regering for De Radikale, selv om det er blevet blankt afvist af Mette Frederiksen.

Både politiske kommentatorer og politikere i S og SF undrer sig over den radikale strategi. For hvis de ikke vil støtte en S-regering, der samarbejder med DF, kan de risikere at give magten til Venstre, der muligvis vil danne regering med DF, og dermed give DF endnu mere indflydelse.

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, mener, det er vejen til et valgnederlag for Mette Frederiksen:

»I Statsministeriet kan Lars Løkke Rasmussen næsten ikke tro sine øjne – eller sit held. Set udefra ligner det vejen til et valgnederlag for Socialdemokrariet, og det ligner også en falliterklæring for S-ledelsen, at man ikke er i stand til i højere grad at finde fælles fodslag,« skriver han.

Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker på Jyllands-Posten, mener, at det er 'længe siden, vi har set partierne i så åbent et parlamentarisk opgør'.

»Det er den store nervekrig i oppositionen. Alle partier har alt på spil, hvor der kan gå lang tid endnu med trusler og armlægning. Ingen ser ud til at ville give sig,« skriver hun.

Politisk kommentator på Altinget Erik Holstein mener, at Morten Østergaard med sit krav risikerer sin formandspost.

»Det er et vovet krav. Hvis det mislykkes, så kommer partiet i en situation, hvor de må genoverveje det hele, herunder hvem der skal være partileder,« siger han til Ritzau.

I dag er fokus tilbage på Mette Frederiksen. Her møder hun pressen efter Socialdemokratiets sommergruppemøde i Kolding.

Efter de seneste meldinger er det dog for sent for Mette Frederiksen at få partierne tilbage i S-folden, mener Alternativets politiske ordfører Carolina Magdalene Meier:

»Det er for sent at samle oppositionen op til et folketingsvalg,« siger hun.

Mette Frederiksen ønskede tirsdag ikke at kommentere De Radikales krav om en skriftlig aftale:

»Det vil jeg meget gerne vende tilbage til onsdag, hvor vi holder pressemøde i forbindelse med vores sommergruppemøde,« siger hun til Ritzau.

DET MENER DE ANDRE PARTIER:

PERNILLE SKIPPER, Enhedslisten:

PERNILLE SKIPPER, Enhedslisten: Hun vil ikke stille ultimative krav til Mette Frederiksen, men har betingelser for, hvornår Socialdemokratiet kan regne med Enhedslistens støtte efter et valg. »Hvis en S-ledet regering, der sidder på vores mandater, kommer for langt væk fra vores kurs, så trækker vi støtten, og så må de finde sig et andet parlamentarisk grundlag,« siger Pernille Skipper.

MORTEN ØSTERGAARD, Det Radikale Venstre:

MORTEN ØSTERGAARD, Det Radikale Venstre: Den radikale leder stiller krav om en skriftlig aftale for at støtte S-formand Mette Frederiksen som statsminister. »Jeg vil ikke bare vælte hende. Jeg vil forhindre hende i at blive statsminister, hvis ikke hun vil lægge en ny kurs for Danmark,« siger han til Politiken.

UFFE ELBÆK, Alternativet:

UFFE ELBÆK, Alternativet: Han startede balladen i rød blok i juni ved at meddele på Twitter, at han 'stiller op som statsministerkandidat ved næste folketingsvalg, fordi den kommende valgperiode er sidste chance, hvis vi skal bremse klimaforandringerne'. Han har dog siden meddelt, at hvis det ender med, at Løkke får en perioe mere, vil Elbæk 'have regeringsgrundlaget til godkendelse'.

PIA OLSEN DYHR, SF:

PIA OLSEN DYHR, SF: Hun støtter stadig Mette Frederiksen og siger, at hun er 'mere optaget af få en ny regering end at vælte den, inden den er tiltrådt'. Men SF er uenige med S i udlændingepolitiken. Pia Olsen Dyhr vil have en mere humanistisk tilgang, 500 kvoteflygtninge og 4.500 andre flygtninge om året, hvis de kan fordeles i EU-landene.