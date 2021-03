En af de absolutte spidser i det danske erhvervsliv sagde egentlig farvel til Danmark i 2017. Men nu rejser statsministeren personligt ned til Israel efter Kåre 'Hard-Kåre' Schultz igen.

Schultz – der fik sit kælenavn i Novo Nordisk – har siden 2017 har været øverste chef for det globale israelske medicinalfirma Teva Pharmaceuticals, der skal hjælpe statsminister Mette Frederiksen med at lave vacciner til danskerne.

Det er i hvert fald forventningen.

Mette Frederiksen tager til Israel netop for at skabe en såkaldt 'vaccinefabrik' og har et møde der med netop Kåre Schultz, som repræsenterer den eneste virksomhed i landet, som har den fornødne kapacitet til den opgave.

Bureaukratiet har været længe undervejs med vaccineproduktionen og leveringen, så måske ligger hele nøglen i Israel hos en af de hårdeste hunde i dansk erhvervsliv. Foto: JOHAN NILSSON Vis mere Bureaukratiet har været længe undervejs med vaccineproduktionen og leveringen, så måske ligger hele nøglen i Israel hos en af de hårdeste hunde i dansk erhvervsliv. Foto: JOHAN NILSSON

Men selve manden Kåre Schultz er også et sikkert kort for statsministeren i en verden, der i øjeblikket er præget af usikkerhed. Det viser Schultz' erhvervseventyr i Israel til fulde.

Da den danske direktør tiltrådte som i Teva, så gik der ikke lang tid, før den dyrt indkøbte dansker, hvis årsløn har svinget mellem 75 til over 100 millioner kroner, præsenterede en spareplan af de helt store.

Teva skulle spare cirka 19 milliarder kroner. Ikke færre end 25 af virksomhedens fabrikker skulle lukkes, og 14.000 medarbejdere skulle finde sig noget andet at lave.

Og endnu mere uspiseligt for den almene israeler såvel som premierminister Netanyahu var, at Schultz ikke havde tænkt sig at favorisere israelske arbejdspladser.

Statsminister Mette Frederiksen er taget til Israel for at sikre en dansk vaccineproduktion – angiveligt med hjælp fra en af vore egne landsmænd. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen er taget til Israel for at sikre en dansk vaccineproduktion – angiveligt med hjælp fra en af vore egne landsmænd. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tværtimod. 1.750 israelere skulle ud af vagten. Så startede balladen. Teva-ansatte og sympatisører tændte ild i gaderne, lavede vejspærringer og uroligheder. Med et slag var Schultz et kendt navn i hele Israel.

Efter nogle dage ringede den israelske regering og bad Kåre Schultz om at forklare sig få dage inden jul 2016.

Netanyahu stillede med sig selv, fire ministre og en større flok af rådgivere. De ville forsøge at få danskeren til at bløde op på sin hårde linje. Kåre Schultz stillede op til mødet ene mand.

Da mødet var slut, havde danskeren fået sin vilje. Det blev, som han ville have det.

Kåre Schultz har vaccineret over halvdelen af Israel allerede. Nu vil Mette Frederiksen have hans hjælp. Foto: AMIR COHEN Vis mere Kåre Schultz har vaccineret over halvdelen af Israel allerede. Nu vil Mette Frederiksen have hans hjælp. Foto: AMIR COHEN

»Jeg tænkte, at det jo er en retsstat. Jeg skulle­ til møde med Netanyahu, fire af hans ministre og en lang række rådgivere. Og så tænkte jeg: 'Nu tager jeg bare alene derhen'. Jeg ville forklare dem, hvordan tingene hang sammen, og gik ud fra, at de nok var rationelle i sidste instans. Og det var de så også,« sagde Kåre Schultz til Berlingske Tidende.

I dag er kritikken forstummet, efter at Kåre Schultz har gjort israelerne til verdensmestre i corona-vaccinering. Teva har eneret på at vaccinere israelerne med vacciner, som andre har udviklet.

Over halvdelen af israelerne har allerede fået første skud. Mere end fire ud af ti har fået andet skud.

Derfor er det israelske samfund begyndt at genåbne, hvor EU-landene er langt bagefter.

Schultz tog til Israel med en anden succeshistorie i bagagen. I 2015 overtog han direktørposten i medicinalvirksomheden Lundbeck, som var i krise.

Også her satte Kåre Schultz sparekniven ind, afskedigede cirka 1.000 medarbejdere og strømlinede virksomheden. Få år senere var Lundbecks værdi forøget med 40 milliarder.

Ikke dårligt for en dansk erhvervsmand, hvis storesøster tidligere har fortalt pressen, at hendes lillebror havde et så voldsomt temperament som barn, at han kunne finde på at kaste rundt med inventaret og hive ting ud af væggene. Men han var også en kvik fyr, som sprang en klasse over i skolen.

I Lundbeck kunne den danske direktør godt have gjort sig fortjent til kælenavnet 'Hard-Kåre', men det kom allerede i Novo Nordisk, hvor han var ansat i ikke mindre end 29 år.

Schultz blev et kendt navn i 2000, da han avancerede fra sit job i Novo Nordisk som økonom til at være Executive Vice President for Staff and Quality. To år senere blev han så driftsdirektør.

I samarbejde med direktør Lars Rebien Sørensen blev kriseramte Novo Nordisk ført ud af krisen og gjort til en kæmpe succes. Men i 2015 smækkede Kåre Schultz med døren.

Bestyrelsen i Novo Nordisk besluttede sig nemlig for at forlænge Lars Rebiens kontrakt til 2019 – og Kåre Schultz havde angiveligt set sig lun på jobbet som CEO i den danske medicinalgigant.

Efter 29 år var det slut. Kåre Schultz forlod jobbet. Med sig fik han et gyldent håndtryk på knap 73 millioner kroner. Danmarksrekorden på det tidspunkt.