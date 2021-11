»Det er kun i regeringens interesse at få kastet lys over denne sag,« lød det fra justitsminister Nick Hækkerup i går sidst på eftermiddagen.

Først ville man i Justitsministeriet i flere dage ikke svare på, om det var lykkedes »politiets teknikere« at genskabe sms'er fra Mette Frederiksen og flere topembedsmænds telefoner.



Resultatet af politiets arbejde lå ellers klar i ministeriet allerede fredag i sidste uge.



Derefter offentliggjorde Justitsministeriet først resultatet sent onsdag eftermiddag – næsten et døgn efter, at valgstederne til kommunal- og regionalvalget var lukkede.

Og nu, på trods af regeringens gentagne løfter om »fuld åbenhed«, vil Justitsministeriet ikke oplyse, hvor undersøgelserne hos »politiets teknikere« er foregået.



Eller hvordan og med hvilke grundlæggende metoder, man hos politiet har forsøgt at genskabe data og sms'er.

»Det virker umiddelbart, meget mærkeligt, at man åbenbart ikke har kunnet finde mere på telefonerne. Det er også underligt, hvis der tilsyneladende ikke er nogen form for back up på nogle af telefonerne,« siger Jacob Kaarsbo.



Han er forhenværende chefanalytiker og kvalitetschef ved Forsvarets Efterretningstjeneste og i dag er partner i sikkerhedsfirmaet Bischoff Advisory.

Jacob Kaarsbo undrer sig meget over, at det tilsyneladende ikke har været muligt at hive mere information ud af enhederne end enkelte sms'er fra departementschefens i Justitsministeriets telefon.

»Sådan noget her kan normalt genskabes. Da jeg var i FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) sagde man tit, at den eneste sikre måde ikke at kunne hive data ud af en telefon på var at man fysisk destruerer de enheder, det drejer sig om,« siger Jacob Kaarsbo

Han undrer sig derfor også over, at man ikke lægger mere information om sagen åbent frem.

»Man kan godt blive lidt i tvivl om, hvor grundige, de har været i gennemgangen af telefonerne, men det er selvfølgelig svært at efterprøve, når man ikke får noget mere information fra dem,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis telefonerne har været sikkerhedskopierede, burde der have været sms'er lagret i skyen gennem en såkaldt Cloud-løsning eller hos eksempelvis Apple.



Alternativt kunne indholdet muligvis findes via såkaldt rådata om sms’erne, der bliver liggende på telefonen, selvom sms’erne er slettet, forklarer Jan Kaastrup, der er IT-sikkerheds-ekspert i firmaet CSIS.



»Der er mange ting her, der virker meget mærkelige. Det undrer mig også helt vildt, at der ikke er backup fra bare én af telefonerne. Eller rettere – det ved vi ikke, om der er, når vi ikke har fået mere at vide – for eksempel, hvor mange telefoner, det drejer sig om,« siger Jan Kaastrup.

B.T. har i løbet af torsdagen forsøgt at få et svar fra Justitsministeriet på hvor og hvordan, »politiets teknikere« har forsøgt at genskabe sms'erne.

Hos Københavns Politi oplyser man, at det er Rigspolitiet, der står for at håndtere alle pressehenvendelser om sagen. Rigspolitiet ønsker torsdag ikke at gå nærmere ind i sagen.



Justitsministeriets presseafdeling skriver i en mail til B.T., at man »ikke har yderligere for nu«.