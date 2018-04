Mette Gjerskovs opstillingskreds mener, at der bør være plads til, at folketingsmedlemmer kan stemme frit.

København. Det har vakt ærgrelse i Socialdemokratiets Roskilde-kreds, at dens folketingskandidat, Mette Gjerskov, er blevet frataget sin post som udviklingsordfører.

Kredsformand René Vejby Kierch udtrykker i en pressemeddelelse sin skuffelse over partiledelsens beslutning.

Mette Gjerskov fik frataget ordførerskabet, fordi hun ikke ville følge partilinjen og stemme for lovforslaget om burkaforbud.

- Kredsbestyrelsen respekterer Mette Gjerskovs beslutning og mener ligeledes, at der i Socialdemokratiet bør være plads til, at folketingsmedlemmer i særlige tilfælde kan stemme frit og i overensstemmelse med deres personlige overbevisning, hedder det i pressemeddelelsen.

Roskilde-kredsen understreger samtidig, at man glæder sig til at føre valgkamp for Mette Gjerskov.

/ritzau/