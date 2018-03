Eksminister Mette Gjerskov har mandag aften vundet afstemning i Socialdemokratiets kredsforening i Roskilde.

Roskilde. Der var kø helt ud af DUI-Huset i Roskilde, da Socialdemokratiet i Roskilde mandag skulle afgøre, om tidligere minister Mette Gjerskov (S) kunne bevare sin plads som folketingskandidat i kredsen.

Omkring 150 medlemmer af Socialdemokratiet var mødt op til afstemningen. Og 120 af dem stemte på Mette Gjerskov.

Dermed fik hun de nødvendige to tredjedele af stemmerne, der skulle til for at afgøre afstemningen og afværge en urafstemning blandt medlemmer i Roskilde. Resultatet betyder, at Mette Gjerskov fortsætter som folketingskandidat.

Afstemningen har tiltrukket sig særlig opmærksomhed, efter at flere har spekuleret i, om S-toppen på Christiansborg har haft et ønske om at afsætte den åbenmundede Mette Gjerskov.

Hun har flere gange kritiseret den markante opstramning af udlændingepolitikken, som Mette Frederiksen (S) har foretaget, efter hun overtog posten som formand for Socialdemokratiet.

Hendes modkandidat Niels Jespersen har dog over for Altinget afvist, at S-ledelsen har fået ham til at stille op. Han bekendtgjorde sit kandidatur i mandags.

Det skete, mens Mette Gjerskov befandt sig i New York. Modkandidaturet kom som en stor overraskelse for hende, og hun valgte at afbryde sin rejse for at komme hjem og deltage i optakten til afstemningen.

/ritzau/