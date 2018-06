En gruppe socialdemokratiske ledere søsætter ny udlændingepolitik med inspiration fra S-formands stramme kurs.

København. Flere socialdemokratiske ledere i Europa retter blikket mod den danske S-formand, Mette Frederiksen, i forsøget på at finde løsninger på udfordringer med indvandring og integration.

Det skriver Berlingske søndag.

I juni deltog Mette Frederiksen i et møde i Amsterdam med socialdemokratiske ledere fra Holland, Østrig, Belgien og Italien.

Formålet med mødet var at udstikke principperne for en ny og mere markant udlændingepolitisk kurs for socialdemokrater i Europa.

Med tydelig inspiration fra det danske socialdemokrati erklærede de sig blandt andet indstillet på at bryde med princippet om, at man som flygtning kan søge asyl i ethvert europæisk land.

I stedet skal asylansøgere sendes til lejre uden for Europa for at få behandlet deres sag.

- Det er banebrydende, at du har fem socialdemokratiske ledere, der er så enige om, at beskyttelsen af flygtninge skal foregå uden for Europa, og dermed definitivt gør op med forestillingen om, at folk overhovedet skal komme til Europa, siger Mette Frederiksen om mødet.

På mødet, der fandt sted på et hotel i centrum af Amsterdam, lagde de socialdemokratiske partiledere ikke skjul på, at de ikke alene har oversat Mette Frederiksens udlændingeplan til engelsk. De har også nærstuderet indholdet.

- Måden, de danske socialdemokrater tilgår de store problemer i verden på for tiden, er meget frugtbar. Socialdemokraterne i Europa slider, og Mette Frederiksen nærmer sig svaret på de svære spørgsmål, siger den belgiske S-leder John Crombez.

Også den hollandske S-leder Lodewijk Asscher har orienteret sig mod nord.

- Jeg er virkelig glad for, at der med Mette Frederiksens tilgang ikke er tale om en kortsigtet plan, men derimod en gennemtænkt løsning, siger han blandt andet ifølge Berlingske.

/ritzau/