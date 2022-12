Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Martin Justesen er genansat og fortsætter som stabschef i Statsministeriet i den nye SVM-regering.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Også Nana Zarthine Christensen er genansat og fortsætter som særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S).

Arbejdsopgaverne som stabschef og særlig rådgiver vil blandt andet være sparring og generel rådgivning i forbindelse med politik og kontakt til pressen, oplyser Statsministeriet.

Martin Justesen er genansat som særlig rådgiver for statsministeren. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Justesen er genansat som særlig rådgiver for statsministeren. Foto: Liselotte Sabroe

Martin Justesen på 37 år vil i sin stilling som stabschef også lede det politiske sekretariat.

Tidligere mandag er det kommet frem, at Sofie Findling har valgt at stoppe som særlig rådgiver for Mette Frederiksen.

»Det var historisk at danne en ny bred regering henover den politiske midte. Det har jeg siden valgdagen brugt al min energi på, og det grundlag, der nu ligger, er både ambitiøst, retfærdigt og ansvarligt,« skriver Sofie Findling i et opslag på LinkedIn.