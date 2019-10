Klokken lidt over 10 tirsdag tog biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, ordet i Christiansborg Slotskirke.

»Vi kan ikke komme uden om, at rigtig mange, i disse uligevægtige tider, generelt synes, at der er brug for netop lidt mindre snak og lidt mere handling,« sagde han fra prædikestolen ud mod de mange toppolitikere i kirken.

Gudstjenesten er traditionen tro en del af Folketingets åbning, og det samme er statsministerens åbningstale, som Mette Frederiksen tog hul på klokken 12.00.

Og her dukkede biskoppens ord op i hovedet hos en af poltikerne i folketingssalen.

»Jeg sad flere gange og tænkte på biskoppens ord, for talen var simpelthen så ukonkret. Det var nærmest, som om hun gjorde en dyd ud af det, og at der manglede et afsnit ved hvert emne. Et afsnit om, hvad man ville gøre,« siger Kristian Thulesen Dahl.

B.T. har talt med flere af oppositionens toppolitikere, og selvom ingen af dem fortæller samme historie om biskoppens opsang, så er de alle klar til at kritisere Mette Frederiksens tale det samme sted:

Den var alt, alt for ukonkret.

»Hun malede en masse ting op, men hvad vil man gøre ved det? Det fortalte hun ikke. Jeg manglede konkrete løsninger eller tiltag,« siger Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, eksempelvis.

De to partiformænd nævner flere eksempler fordelt på den 17 sider lange tale.

Klimaloven. Nærhed i lokalsamfundende. Udlændingepolitikken. Og selvfølgelig den tidligere tilbagetrækning.

»Der sidder nogen og tror, at de får tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og det er da også det, som Socialdemokratiet har slået sig op på i mange måneder nu. Men hvorfor må de ikke få noget at vide?,« siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

»Hun havde sådan en halvanden sætning, hvor hun gjorde klart, at det er noget af det vigtigste for hende, uden at hun så overhovedet kommer det nærmere et skridt bagefter.«

Og det er en helt klar taktik, mener DF-formanden.

»Hun prøver jo at vinde tid og at sætte forventninger så lavt som muligt. Derfor sagde hun også i talen, at det ikke var sikkert, at alle kom til at mærke de penge, der ville blive brugt,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Statsministerens nok største fjende, Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, manglede også løsninger.

»Retorisk var det en flot tale, men den var lidt dyster og meget ukonkret,« sagde Venstre-formanden kort efter talen.

Også hos den sidste del af den det tidligere borgerlige flertal sad man og savnede svar.

»Det er også politikerens opgave at fortælle, hvad der konkret skal ske politisk, og der synes jeg, det haltede meget i dag,« siger Ole Birk Olesen, der er gruppeformand i Liberal Alliance.

Mette Frederiksen havde altså, ifølge oppositionen, ikke valgt at følge biskoppens ord.

Det får hun til gengæld mulighed for onsdag morgen.

Her præsenterer regeringen nemlig finanslovforslag for 2020, og der bliver man klogere på, hvad Mette Frederiksen og co. helt præcist forventer at bruge penge på.