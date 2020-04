Det er akut sygdom hos sin 14-årige søn, Magne, der er årsag til, at statsminister Mette Frederiksen (S) i al hast forlod Folketingssalen onsdag eftermiddag.

Det erfarer B.T. fra flere kilder.

Mette Frederiksen deltog i en forespørgselsdebat om coronaepidemien, da hun pludselig fik en sms-besked om sin søns akutte sygdom.

Tydeligvis ret mærket gav hun den triste besked videre til formanden for Folketinget.

"Mette Frederiksen henvender sig til Trine Torp (SF) som er 4. formand i Folketinget inden hun forlader Folketingssalen i forbindelse med mødet på Christiansborg i København, onsdag den 29 april 2020. Statsministeriet udsendte onsdag en pressemeddelelse, hvori at de oplyser, at Mette Frederiksen måtte forlade mødet i Folketingssalen på grund af akut sygdom i nærmeste familie" Foto: Liselotte Sabroe

Her efter skyndte hun sig at forlade Folketingssalen og Christiansborg.

Senere fik flere af de tilstedeværende folketingsmedlemmer en fortrolig besked om, hvorfor Mette Frederiksen i hast havde forladt salen.

Her til aften oplyser Mette Frederiksen på Facebook, at sygdommen ikke er alvorlig.

»Vi fik lige en lille forskrækkelse tidligere i dag og måtte forbi sygehuset. Det viste sig heldigvis ikke at være alvorligt,« skriver hun og tilføjer:

Møde i Folketingssalen. Statsminister Mette Frederiksen (S) skal blandt andet svare på, hvad statsministeren kan oplyse om den langsigtede plan for håndteringen af coronapandemien, genåbningen af det danske samfund og genopretningen af dansk økonomi. Christiansborg onsdag den 29 april 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg beklager overfor Folketinget, at jeg måtte gå fra vores gode debat. Tak til partilederne for jeres forståelse og hilsner. Tænk at have så gode kollegaer. Og tak til personalet på Herlev. Både fra moren og statsministeren.«

Mette Frederiksen har Magne sammen med sin tidligere ægtefælle, Erik Harr.

De har ligeledes en 18-årig datter ved navn Ida Feline.

I 2014 blev Mette Frederiksen og Erik Haar skilt, og hun er nu samboende med Bo Tengberg, der er filmfotograf og instruktør.

Statsminister Mette Frederiksenlige før hun forlader mødet i Folketingssalen. Statsminister Mette Frederiksen (S) skal blandt andet svare på, hvad statsministeren kan oplyse om den langsigtede plan for håndteringen af coronapandemien, genåbningen af det danske samfund og genopretningen af dansk økonomi. Christiansborg onsdag den 29 april 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

I øvrigt var det ikke kun den sidste del af debatten i Folketinget, Mette Frederiksen gik glip af.

Fra kl 18:30 til kl. 21:30 onsdag aften skulle hun have deltaget i forhandlinger på internettet med de andre partiledere om genåbningen af Danmark.

Men de forhandlinger blev aflyst omkring kl. 17:45.

Planen er nu, at partilederne i stedet skal holde det digitale møde torsdag formiddag, hvor Mette Frederiksen forventer at kunne være med.