Det lød noget aparte ved Amalienborg i dag, hvor den nye regering stod samlet med store smil.

Deres familier, pressen og nysgerrige var dukket op. Men det var Liberal Alliances Ungdom også. Med sig havde de en højttaler og musik.

For midt i interview ved Amalienborg kunne man i baggrunden høre larmende 'klovnemusik'.

»Vi er mødt op her i dag på Amalienborg Slotsplads for at lave en lille hyggelige demonstration for at tage pis på regeringen ved at spille klovnemusik,« siger Jonas Søndergaard Juhl, der er næstformand i ungdomspartiet.

Musikken, som bliver kaldt for klovnemusik, er kendt fra den britiske komiker Benny Hills optræden. Den genkendelige musik er desuden også brugt ved lignende demonstrationer i Storbritannien.

Jonas Søndergaard Juhl, der er næstformand i LA ungdom, var manden med musikken ved Amalienborg i dag.

Der er en speciel grund til, at Liberal Alliances Ungdom er mødt op med klovnemusik og højttaler i dag.

»Det er, fordi vi ligesom mange andre i landet er utilfredse over, at Jakob Ellemann-Jensen har solgt retsstaten og mange danske principper for nogle skattelettelser.«

Og derefter afbryder Jonas Søndergaard Juhl sig selv og sætter musikken på med ordene: »Nu kan vi høre, at de kommer.«

Liberal Alliances Ungdom forsikrer desuden, at de har fået lov af politiet.