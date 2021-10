Der var en tid, hvor Mette Frederiksen kunne gå på vandet.

I kølvandet på coronapandemiens ankomst i Danmark og regeringens resolutte håndtering af krisen skød den socialdemokratiske statsministers popularitet i vejret.

Da YouGov i april sidste år målte Frederiksens popularitet i befolkningen, sagde intet mindre end 74 procent af de adspurgte danskere, at statsministeren gjorde det enten 'godt' eller 'meget godt', og hun fik en topscore på 4,1, når de blev bedt om at vurdere hendes indsats på en skala fra 1 til 5.

Siden da er pandemien kommet under kontrol, og de sidste restriktioner er endegyldigt forsvundet.

Det samme må den overvældende opbakning til statsministeren siges at være.

I en ny popularitetsmåling fra YouGov for B.T. er det bare 45 procent af de adspurgte, der mener det samme som i april sidste år.

Samtidig er hendes gennemsnitsscore faldet til 3,36.

»Det er helt klart et udtryk for, at coronaglansen er forsvundet,« siger netmediet Altingets politiske redaktør, Erik Holstein, til B.T.

Efter den første nedlukning i marts sidste år peakede Mette Frederiksens popularitet blandt danskerne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Efter den første nedlukning i marts sidste år peakede Mette Frederiksens popularitet blandt danskerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Tingene er blevet normaliseret over det seneste halve år, og nu kan vi se, at hun bliver bedømt efter de normale politiske skillelinjer igen. Hun er tilbage i skyttegraven.«

Faktisk er Mette Frederiksens popularitet tilbage på samme niveau, som da hun lige var landet i statsministeriet i sommeren 2019. Her fik hun også et snit på 3,36 af vælgerne på YouGovs karakterskala.

»Det er stadig et godt snit for en statsminister, der snart går ind i sit tredje år på posten. Vælgerne ser hende dog ikke længere som den samlende figur under en krise, men derimod 'bare' som Socialdemokratiets leder. Ikke længere i sin helt egen liga,« tilføjer Erik Holstein og kalder faldet i popularitet for et 'virkelighedstjek'.

»Nu skal hun kæmpe mere for det.«

Sådan bedømmes partilederne B.T. har bedt YouGov om at spørge danskerne, hvordan de vurderer partilederne på en skala fra 1 til 5. Her er deres gennemsnit i den seneste måling: Søren Pape Poulsen (K): 3,57 Mette Frederiksen (S): 3,26 Pia Olsen Dyhr (SF): 3,00 Isabella Arendt (KD): 2,98 Lars Løkke Rasmussen (M): 2,90 Kristian Thulesen Dahl (DF): 2,73 Alex Vanopslagh (LA): 2,73 Mai Villadsen (EL): 2,71 Jakob Ellemann-Jensen (V): 2,52 Pernille Vermund (NB): 2,52 Franciska Rosenkilde (ALT): 2,37 Sofie Carsten Nielsen (RV): 2,28

Fra coronapandemien ramte og frem til i år har Mette Frederiksens gennemsnit ligget stabilt højt, men i forsommeren begyndte det at falde.

Og allerede ved årsskiftet blev hun faktisk overhalet i personlig popularitet blandt partilederne – nemlig af den konservative formand, Søren Pape Poulsen.

Han får et gennemsnit på 3,57 i målingen, og hele 50 procent af de adspurgte mener, at han gør det 'godt' eller 'meget godt'.

»Det er et eventyr for ham og De Konservative for tiden. Det skaber en helt ny dynamik på den borgerlige side, og det viser samtidig, at han bejler til at være et mere gangbart blåt alternativ til Mette Frederiksen,« siger Erik Holstein.

YouGovs måling viser fortsat, at det er Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, der skraber bunden blandt partilederne med et snit på bare 2,3.

Et nyt ansigt på listen er dog Lars Løkke Rasmussen, der i september fik støvsuget nok underskrifter sammen til at gøre hans parti, Moderaterne, opstillingsberettiget ved næste valg.

Med et snit på 2,90 er han den femtemest populære partileder.

Til sammenligning er hans efterfølger på formandsposten i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, strandet på en niendeplads med bare 2,52 i snit.