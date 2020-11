Regeringen har fundet et rødt flertal til en aftale om aflivning af alle mink i landet.

Aftalen indeholder desuden et midlertidigt forbud mod at holde mink samt tempobonus til minkavlere, der afliver deres mink indenfor en bestemt tidsramme.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

'Alle mink i besætninger skal aflives, også dem som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr', fremgår det.

Partierne bag aftalen er Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Tidligere mandag aften forlod Venstre og Dansk Folkeparti forhandlingerne. Dermed kan Mette Frederiksens regering ikke få loven hastevedtaget.

Det kræver et flertal på tre fjerdedele at få vedtaget en hastelov. Normalt tager det i hvert fald 30 dage at få behandlet og vedtaget en lov.

Sagen om aflivning af mink har skabt stor debat, fordi regeringen ikke havde loven på plads, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde beordrede alle mink i landet aflivet.

'Forløbet har været rodet, det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørte i branchen' udtaler fødevareminister Mogens Jensen i pressemeddelelsen.

Aftalepartierne er enige om, at det skal være forbudt at holde mink frem til den 31. december 2021. I samme periode er det ikke muligt at transportere levende mink til og fra Danmark.

Regeringens belønning for at aflive mink hurtigt lyder:

'I tillæg til erstatningen for værdien af skindene og driftstabet udbetales en tempobonus på 30 kr. pr. mink til minkavlere, der har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020.'

'Herudover udbetales for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november 2020, en yderligere bonus på 10 kr. pr. mink.'

Opdateres...