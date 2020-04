På sidste dag i en påskeferie, der for mange har været markant anderledes end normalt, sender Mette Frederiksen en opmuntrende besked til befolkningen.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor statsministeren også benytter lejligheden til at ønske danskerne god påske.

'Jeg ved godt, det er en svær tid for mange af jer,' skriver Mette Frederiksen i opslaget og tilføjer:

'Vi må undvære at være sammen med familie og venner. Det er hårdt. Men vi er på rette kurs.'

Anden påskedag markerer sidste dag, inden Danmark så småt begynder at genåbne samfundet, og blandt andet vuggestuer, børnehaver og 0.-5. klasser i landets skoler starter op igen.

Et land, der ligesom Danmark har taget drastiske midler i brug for at forsøge at inddæmme smittespredning med coronavirus, er New Zealand.

Den 23. marts igangsatte landets premierminister, Jacinda Ardern, et udgangsforbud, som indebærer, at borgere i videst muligt omfang skal blive i deres hjem, og at skoler, universiteter og ikke-essentielle forretninger holder lukket.

I skrivende stund har fem personer ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University mistet livet i New Zealand, mens de har været smittet med coronavirus.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette) den 13. Apr, 2020 kl. 5.29 PDT

Mandag talte Mette Frederiksen i telefon med New Zealands premierminister.

'Dér, på den modsatte side af jorden, går det også godt med håndteringen af corona,' skriver statsministeren i Instagram-opslaget og tilføjer:

Derfor taler vi sammen. Bliver klogere sammen. Og reflekterer sammen. Tvivler og taler om løsninger. Om åbning af vores samfund. For det er svære beslutninger, vi skal træffe.'

Slutteligt takker Mette Frederiksen danskerne for at stå sammen i denne svære tid og forsikrer om, at vi løser krisen.