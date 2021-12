ANALYSE: Slettede sms'er, et katastrofalt kommunalvalg og en minkkommission, der brænder under Mette Frederiksen.

For halvandet år siden blev Mette Frederiksens urørlige magtposition beskrevet som 'Snehvide og de syv små dværge', da hun på Marienborgs terrasse præsenterede den første genåbning, mens de øvrige partiledere stod side om side på græsplænen og blot kunne kigge op på hende.

Men de seneste tre måneder er alt vendt på hovedet.

Møgsagerne har ramt Mette Frederiksen, og hun er nu faldet ned fra skyerne og har ramt jordoverfladen, som ovenikøbet brænder under hende.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rundt på Christiansborgs gange – også i Socialdemokratiet – tales der om, at et historisk stort forspring er tabt på gulvet, mens statsministeren febrilsk forsøger at bevare kontrollen over magten.

Optagelserne af optøjer foran Minkkommissionen, da Mette Frederiksen blev afhørt, blev billedet på en statsminister, der har mistet kontrollen. Den stilsikkerhed og overlegenhed, som Mette Frederiksen viste i sine to første år som statsminister, er ganske enkelt væk.

Uden at være tankelæser vil jeg gerne lægge hånden på kogepladen og påstå, at juleferien kom meget belejligt for Mette Frederiksen.

Men når Folketinget vender tilbage fra juleferie, er mareridtsmånederne langtfra overstået for statsministeren. Foran hende venter store sværdslag og måske et folketingsvalg og en rigsretssag.

Minkskandalen

Mette Frederiksen gør alt for at nedsable enhver sammenligning mellem minksagen og »barnebrudssagen«, som kostede Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel.

Oppositionen har nemlig ladet geværet med krudt. Læser man dommen over Inger Støjberg, fremgår det nemlig, at ministre også står juridisk til ansvar for formuleringer i pressemeddelelser og udtalelser i pressen.

Derfor trækkes der nu paralleller til Mette Frederiksen, da hun 4. november sidste år på et pressemøde gav den ulovlige ordre til at aflive alle mink, hvilket hun efterfølgende gentog i talrige interview.

Om oppositionen skyder med løst krudt, må tiden vise. Men sikkert er det, at minksagen er mere alvorlig, end både regeringen og støttepartierne havde troet.

Når landsdommer Michael Kistrup og resten af kommissionen afleverer sin beretning i maj, kan man ikke udelukke det vilde scenario, hvor Mette Frederiksen ryger i en rigsret.

Styr på sygehusene

Hvis ikke der skal råbes løftebrud efter S-regeringen, så skal der landes en sundhedsreform i 2022.

Lars Løkke kunne ikke lande en aftale, og Mette Frederiksen har gang på gang udskudt reformen med corona som undskyldning.

Men den går ikke længere. Den nuværende coronabølge og sygeplejerskernes strejke viser med al tydeligt, at sundhedsvæsenet trænger til en gennemrenovering i milliardklassen.

Sundhed står øverst på vælgernes dagsorden, og hvis ikke Mette Frederiksen og Magnus Heunicke lander en sundhedsreform, der batter, risikerer de en skudsalve fra både oppositionen og støttepartierne.

Flere i arbejde – nu!

Alt for få ledige hænder og alt for mange stillinger, som ikke kan besættes.

Det er dansk økonomis allerstørste hovedpine, og indtil videre har S-regeringen ikke gjort noget for at lindre hovedpinen for virksomhederne. Nærmere tværtimod.

Derfor er det en bunden opgave for Mette Frederiksen og co. at gennemføre reformer, der øger det såkaldte arbejdsudbud markant. Og det sker typisk gennem mindre populære beslutninger som at skære i dagpengene for nyuddannede, som regeringen allerede har foreslået, eller ved at ændre rettighederne til pension, SU eller kontanthjælp.

Radikale Venstre er gået i struben på regeringen, når det gælder arbejdsudbud. Ikke mindst fordi det står sort på hvidt i regeringens forståelsespapir, at der skal leveres på det område. Ellers har Radikale Venstre truet med at trække støtten.

Skal vi have valg?

Det bringer os videre til den sidste store pukkel for Mette Frederiksen: Nemlig om hun bliver tvunget til at udskrive valg i 2022?

Umiddelbart peger målingerne ikke i retning af et valg. Men to scenarier kan tvinge Mette Frederiksen til at trykke på knappen.

Det første er minksagen. Hvis kommissionen kommer med en kras beretning, der tvinger støttepartierne til at stemme for en rigsret eller rokker alvorligt ved tilliden, bliver Mette Frederiksen nødt til at gå af og udskrive valg.

Det andet scenario er, at sundhedsreformen, arbejdsudbuddet og diskussionen om offentlige ydelser går så meget i hårdknude, at der ikke er nogen vej uden om et folketingsvalg i 2022.

Uanset hvad er der lagt i kakkelovnen til et politisk år, som kan blive endnu mere dramatisk end det år, vi nu lægger bag os.