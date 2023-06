Mette Frederiksens mand Bo Tengberg skal lave en såkaldt dramadokumentarserie om den tidligere formand for Socialdemokratiet Anker Jørgensen.

Bo Tengberg, der har dannet par med statsminister Mette Frederiksen siden 2014, har i mange år arbejdet som filmfotograf.

Denne gang skal Tengberg være instruktør på dokumentarserien 'Anker', der skal sendes på TV2.

Det skriver Filmmagasinet Ekko.

Ifølge Ekko har 58-årige Bo Tengberg arbejdet på serien 'Anker' i flere år, hvor han har udført 'grundig research' og talt med dem, der kendte det socialdemokratiske ikon.

Det danske filminstitut oplyser over for Ekko, at den kommende serie er blevet bevilliget 5,2 millioner kroner fra den såkaldte Public Service Pulje, der yder støtte til dansk tv-drama og tv-dokumentar.



Beløbet er inklusive en udviklingsstøtte på 770.000 kroner.

Anker produceres af Troels Uhrbrand Rasmussen, som er programchef for Pipeline Production.

Selskabet er primært kendt for populære reality-programmer som 'De sjældne danskere', 'Tillykke, I skal have trillinger' og 'De unge mødre'.

Bo Tengberg var selv med til Anker Jørgensens bisættelse i 2016, hvor Mette Frederiksen holdt en mindetale for 'drengen fra arbejderklassen' i rollen som Socialdemokratiets formand.

58-årige Bo Tengberg blev uddannet fotograf på Den Danske Filmskole i 1995.

Inden da havde han allerede arbejdet et årti som reklame- og tv-fotograf. Han har blandt andet været fotograf på Ulvepigen Tinke samt afsnit af DR-serierne Taxa, Krøniken, Forbrydelsen og Ørnen.