'Øvelsen bliver at holde Mogens Jensen i udstrakt arm.'

Sådan skrev Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, til topfolk i sit ministerium om aftenen 9. november sidste år, da det stod klart, at minkskandalen var ved at komme ud af regeringens kontrol.

Forud for mailen lå en omfattende sms-storm rettet mod daværende fødevareminister, Mogens Jensens, departementschef, Henrik Studsgaard, der i dag vidnede i Minkkommissionen.

I sms'erne, der først nu ser dagens lys, står det klart, at hun lagde hårdt pres på, for at Mogens Jensen tog al ansvaret for minkskandalen.

Samtidig blev der i Statsministeriet lagt strategi for, hvordan Mette Frederiksen kunne holdes ude af skandalen.

'Alt for farligt at gå ned i den konkrete person. Lige nu har han (Mogens Jensen, red.) skubbet hende (Mette Frederiksen, red.) foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til,' skrev Bertelsen i mailen.

I timerne op til havde hun bombarderet Henrik Studsgaard med sms'er, hvor hun i skarpe vendinger kritiserer, at hans minister i medierne skaber tvivl om, hvem der havde ansvaret for at sikre lovhjemmel til at slå alle danske mink ihjel.

Og hvorvidt regeringen var bevidst om det, da man traf beslutningen.

Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, lagde med sms'er og mails massivt pres på Fødevareministeriet og Mogens Jensen for at få dem til at tage ansvar for skandalen.

'Max ydmyghed. Hører hele tiden jeres linjer fra jeres folk/SR, der prøver at komme uden om selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre – herunder regeringen bredt og dermed stm – kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere,' skrev Barbara Bertelsen i en sms til Henrik Studsgaard om aftenen 9. november.

Gentagne gange forsøger Bertelsen at presse Fødevareministeriets departementschef til at »tage ansvar«.

'I har gemt jer i 'regeringen' og ikke erkendt egne fejl i processen. Meget lidt overbevisende det her,' konstaterer Barbara Bertelsen tørt i en sms til Henrik Studsgaard.

Hun sender også et link til en artikel fra Ekstra Bladet, hvor Mogens Jensen omtaler beslutningen som »regeringens« beslutning.

Det får tasterne hos Mette Frederiksens højre hånd til at gløde:

'Har I ikke erkendt, at der er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang, der gør mere skade end gavn,' skriver hun og fortsætter:

'Og I taler om »regeringen« – dvs. præcis det modsatte af selv at tage sit ansvar på sig.'

'Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud,' slutter hun.

Tillidsbruddet gør altså, at Mette Frederiksen og hendes topembedsfolks mission fra da af blev, at Mogens Jensen skulle stå med aben.

Mette Frederiksen talte med sin stabschef og spindoktor Martin Justesen om, hvordan de skulle håndtere minkskandalen.

I en mail fremgår det blandt andet, at Justesen har talt med statsministeren om, at man 'ikke skal påstå, at der var en opfordring, som Mogens har gjort'.

Mindre end ti dage senere gik Mogens Jensen af som minister på grund af skandalen.

Henrik Studsgaard anses for at være et helt centralt vidne i minksagen, da han er det første vidne i Minkkommissionens afhøringer, der deltog i det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor det blev besluttet at slå alle mink ihjel.

Under afhøringen kom det frem, at Henrik Studsgaard ved mødet ikke havde indtryk af, at regeringstoppen var bevidst om, at der manglede hjemmel.

Men han erkendte også, at han på mødet ikke havde fundet det nødvendigt at informere Mette Frederiksen om, at ordren kan vise sig at være ulovlig.

»Jeg kan sige, at det ikke var top of my mind. Der var mange ting og lovgivning, der fyldte,« lød det blandt andet fra Studsgaard.

Hvis ministrene havde læst det skriftlige materiale til mødet, kunne de dog læse, at der hverken var hjemmel til at lukke erhvervet eller til at indføre en dvalemodel, hvor minkavlerne kun måtte beholde deres avlsdyr.



Sidstnævnte er en mildere løsning end at aflive alle mink – og ikke engang denne model var der lovhjemmel til.

Både Mette Frederiksen, Mogens Jensen og Barbara Bertelsen er blevet indkaldt som vidner i Minkkommissionen.

Statsministeren bliver kommissionens sidste vidne 9. december.