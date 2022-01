25 coronapressemøder er der gennem coronapandemien blevet afholdt i Statsministeriet. Det har sikret mange minutters tv-tid til statsministeren og co.

Pressemøderne blev sendt i allerbedste sendetid, hvor gennemsnitligt 1,4 millioner seere så med på DR, TV 2 og TV 2 News. Det viser tal fra TV 2, som også vurderer, at det er tal, »de fleste kun kan drømme om.«

Men hvilken betydning får det for Mette Frederiksen (S) og regeringen, at så mange danskere har brugt mange timer på at se på hende?

»Coronapandemien er jo en ekstraordinær situation uden fortilfælde. Hvad danskerne mener, når der kommer folketingsvalg, finder vi først ud af senere,« siger B.Ts politiske kommentator, Søs Marie Serup, og fortsætter:

»Som nytiltrådt statsminister er det en fordel at have en stor sag, hvor man optræder som landsfader eller -moder. I Danmark sidder statsministrene på posten i lang tid. Kommer man godt fra start i sin regeringstid, kan man få defineret sig selv i rollen som statschef.«

Og dét er Mette Frederiksen lykkedes med – godt hjulpet på vej af coronapandemien, mener kommentatoren.

»Coronahåndteringen splitter folk. Alligevel har der været en overvældende og stærk opbakning til Mette Frederiksen gennem krisen.«

Men med 25 coronapressemøder fra statsministeriet, har danskerne skullet følge med i en føljeton af både ubehagelige og opløftende nyheder, som kan have en »nedslidende« effekt.

Søs Marie Serup understreger, at det derfor er vigtigt, at regeringen ikke kommer til at overbruge den succesfulde coronahåndteringen som argumentation i fremtidige sager, for så kan det være at »vægtskålene tipper«.

»Kriser har det med at vare længere i politik, end de gør i virkeligheden,« afslutter hun.