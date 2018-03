Mette Frederiksen beklager, at hun blev misforstået, da hun svarede på en Facebook-brugers kritiske kommentar.

København. Debatten er blusset op på Mette Frederiksens Facebook-profil, efter at S-formanden torsdag aften svarede på en kritisk kommentar fra en bruger om Socialdemokratiets udlændingepolitik og partiets rolle i arbejdsmarkedskonflikten.

- Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod, indleder formanden med at skrive til kvinden med anden etnisk baggrund.

Det faldt mange fra brystet, blandt andre Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten.

Hun hævder, at Mette Frederiksen mener, at man ikke må deltage i debatten, hvis man ikke er etnisk dansker.

- Jeg kan forstå på S, at man ikke må mene noget om lockouten, hvis man er politiker eller har minoritetsbaggrund. Med mindre man mener det samme som dem. Det er ren ansvarsforflygtigelse, skriver Pernille Skipper på Twitter.

Også indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen fra Venstre mener, at det er over stregen. På sin Twitter-profil kalder han kommentaren for en "nedladende bemærkning".

Senere på aftenen torsdag svarede Mette Frederiksen så igen. Hun understreger, at alle er velkomne i debatten.

- Det er så godt og så nødvendigt. Derfor er jeg ked af, at mit svar til en dansk-somalisk kvinde her på Facebook tidligere i dag kan misforstås. Det er mit ansvar. Håber vi herfra kan fortsætte debatten. Og selvfølgelig på lige fod.

BT har talt med kvinden bag kommentaren. Hun hedder Hanna Mohamed Hassan og er socialrådgiver i Aalborg.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en statsministerkandidat kan trække etnicitet ind i en debat om samfundsproblemer, siger hun til avisen.

/ritzau/