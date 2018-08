Socialdemokratiet kommer ikke med en kursændring på udlændingeområdet. Det handler om partiets troværdighed.

Kolding. Partierne i rød blok kan glemme alle forventninger om at få Socialdemokratiet til at ændre kurs på udlændingeområdet.

Det slår S-formand Mette Frederiksen fast i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding.

Udlændingepolitikken ligger fast.

På det område står Socialdemokratiet tættere på partierne i blå end rød blok.

- Jeg anser det meste af den uenighed, der er i rød blok, som uenighed om udlændingepolitikken. Uenighederne er reelle, og de kommer ikke til at blive mindre eller forsvinde.

- Men hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk, siger Mette Frederiksen.

Det var grundlovsdag i år, at Mette Frederiksen meldte ud, at Socialdemokratiet ønskede at danne en etpartiregering.

Siden er meget sket i rød blok. Både Alternativets leder, Uffe Elbæk, og Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, har meldt sig som statsministerkandidater.

Desuden kræver De Radikale en "skriftlig garanti" fra Socialdemokratiet om en kursændring i udlændingepolitikken.

Socialdemokratiet skal gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti, mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Til det siger Mette Frederiksen, at hun siger "nej tak til ultimative krav".

