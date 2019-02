Socialdemokratiet vender sammen med regeringen tommelfingeren nedad til at gøre FN's børnekonvention til en del af dansk lov. Det er skuffende, lyder det fra SF og Børns Vilkår.

»Jeg vil være børnenes statsminister,« lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Alligevel er et beslutningsforslag fra SF om at inkorporere børnekonventionen i dansk ret indtil videre faldet på stenet grund hos netop Socialdemokratiet og de borgerlige partier.

»Når vi ikke støtter beslutningsforslaget, som det ligger her, er det dels, fordi vi ikke er overbeviste om, at det her er den mest virkningsfulde måde at styrke børns rettigheder på, dels fordi vi på baggrund af Menneskeretsudvalgets betænkning også er bekymret for den forskydning af kompetence fra Folketinget til domstolene, der kan ligge,« lød det fra Malou Lunderød (S), da forslaget forleden blev førstebehandlet i folketingssalen.

Hvis man gerne vil være børnenes statsminister, bør det her stå øverst på to do-listen. Det sender et meget vigtigt signal. Ingrid Hartelius Dahl, Børns Vilkår

Det vækker både undring og ærgrelse hos SF, der opfatter det som en 'selvfølge' at inkorporere konventionen.

»Det vil betyde, at børs rettigheder står over alt andet, og det undrer mig, at det ikke kan samle bred opbakning,« siger partiets socialordfører Trine Torp og tilføjer:

»Det er jo ikke et eller andet mærkeligt forslag, vi har fundet på. Det er noget, vores nordiske naboer allerede gør.«

Hos Børns Vilkår undrer man sig også over den socialdemokratiske kurs.

»Hvis man gerne vil være børnenes statsminister, bør det her stå øverst på to do-listen. Det sender et meget vigtigt signal,« lyder det fra juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dahl.

Hun henviser til erfaringerne fra Norge, hvor der er i dag er kommet mere fokus på børns rettigheder takket være inkorporeringen af konventionen tilbage i 2013.

»Det handler om at blive bedre til at høre børn. Det kan være i en sag om anlæggelsen af en ny bydel, men også i nære sager om skilsmisse og tvangsfjernelser,« siger Ingrid Hartelius Dahl.

FN's børneorganisation UNICEF oplyser til B.T., at man ikke har noget overblik over hvor mange lande, der har inkorporeret konventionen, men at eksempelvis Sverige har gjort det forleden.