Regeringens planer om en 'arbejdspligt' på 37 timer har skabt stor forundring i Vordingborg.

Her løser tidligere sosu'er og fleksjobbere nemlig de opgaver, som regeringen nu vil have særligt ikke-vestlige kvinder til at varetage med arbejdspligten.

Da Mette Frederiksen præsenterede sit forslag om den nye pligt, sagde hun ellers, at »alle kan jo se, at der er nogle opgaver, som ikke bliver løst i vores samfund i dag«.

Som eksempler på opgaver, som ellers ikke ville blive løst, skriver regeringen:

»Oprydning i kommunale biler«, »smøre madder« og »sortere uniformer før vask«.

Det undrer Jean Buchmann, for hendes arbejde består netop i at rydde op i kommunale biler.

»Det er jo mit job. Hvad skal jeg så lave?« spørger hun.

Jean Buchmann er 63 år og fleksjobber 16 timer om ugen på et plejecenter i Vordingborg.

»Nu har vi endelig fundet et job, der passer til mig. Jeg ryger ned i et hul igen, hvis jeg ikke kan det her …«

Jean Buchamnn rydder op i ni kommunale biler og en bus fire dage om ugen.

Jean Buchmann er fleksjobber og rydder blandt andet op og gør rent i kommunale biler. Hun undrer sig over, at regeringen vil have ikke-vestlige kvinder til at løse opgaven. Privatfoto. Vis mere Jean Buchmann er fleksjobber og rydder blandt andet op og gør rent i kommunale biler. Hun undrer sig over, at regeringen vil have ikke-vestlige kvinder til at løse opgaven. Privatfoto.

Hun vasker dem, laver aftaler med bilværksteder, og ellers fylder hun op på depotet og bestiller varer hjem til lageret. Er der tid tilovers, laver hun kaffe, støvsuger eller går ned med pap.

Er der så meget rod i de biler?

»Ork, ork, ork, der roder mange ting. De kære sosu'er har jo enormt travlt. Så der kan være handsker, madpapir, flasker, mange ting.«

Jean Buchmann vil gerne invitere regeringen på besøg i Vordingborg, så de kan se, at opgaverne bliver løst.

»Og husk at sige til dem, at jeg er bange for at miste mit job.«

På plejecentret i Vordingborg fortæller fællestillidsmand for de FOA-ansatte Farid Faizi, at der også allerede er ansatte, der »smører madder« og »sorterer tøj før vask«, som regeringen også nævner som eksempel på opgaver, »som ellers ikke ville blive løst«.

Her er forslaget Regeringen foreslår en arbejdspligt på 37 timer om ugen. Den vil omfatte cirka 27.000 mennesker, som i dag modtager offentlige ydelser. Hvis man ikke overholder sin pligt til at bidrage 37 timer om ugen, så bliver man trukket i ydelse. 13.000 personer er i dag på SHO-ydelse, tidligere kendt som integrationsydelse. Regeringen foreslår, at beskæftigelseskravet fremover også skal gælde for personer, der er kommet til Danmark før 2008. Det betyder, at 14.000 yderligere vil gå fra kontanthjælp til den lavere SHO-ydelse. Forslaget er særligt målrettet ikke-vestlige kvinder. Fire ud af ti ikke-vestlige kvinder er ikke i arbejde, viser tal fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Og mange af dem ender med at sidde fast i kontanthjælpssystemet i årevis.

Hos Socialdemokratiet siger udlændingeordfører Kasper Sand Kjær, at arbejdspligten »ikke skal erstatte job, der er i dag«.

»Derfor er det ude lokalt i kommunerne, man skal finde ud af, hvad for en indsats der giver mening,« siger ordføreren og uddyber:

»Og hvis man i Vordingborg har en fleksjobber, der rydder op i hjemmeplejens biler, så er det nok ikke der, man skal lave nyttejob.«

Oprydning af biler bliver specifikt nævnt som en opgave, der ikke bliver løst i dag. Giver det mening at bruge som eksempel så?

»Der er jo nogle kommuner, hvor den opgave ikke bliver løst. Så kan det være, der er andre steder, hvor der er brug for en ekstra hånd.«

Kan du nævne bare ét sted, hvor den her opgave ikke bliver løst i dag?

»Det har jeg ikke overblik over, og derfor er det jo eksempler, som i virkeligheden mest er for jeres skyld og befolkningens skyld, hvor man kan få nogle billeder på, hvad det kunne være af opgaver.«

Synes du stadig, det er et godt eksempel på en opgave, der ikke bliver løst?

»Ja, for det er jo også et billede på noget af det arbejde, som ikke bliver løst alle steder i dag, og som er forefaldende arbejde, hvor der kunne være brug for en ekstra hånd.«

Hvis du nu finder ét sted, hvor det ikke bliver løst, så må du endelig sige til.

»Det skal jeg gøre.«

Ifølge FOA er der også i bl.a. Nordfyns Kommune, i Assens og i Kerteminde ansatte, der i dag rydder op i kommunale biler. Det samme er der i Esbjerg, hvor der er pedeller ansat til opgaven.

I København og Aarhus bliver opgaven løst af sosu'erne selv eller af servicemedarbejdere.