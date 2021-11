Statsminister Mette Frederiksen vil »senere på dagen« give svar på de udestående spørgsmål i sagen om de slettede sms'er.

Det siger hun på et pressemøde i forbindelse med Nordisk Råd ifølge Ritzau.

Sagen om de slettede sms-beskeder begyndte, da B.T. sidste tirsdag kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, har sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder.

Det betød, at Justensens sms'er ikke var blevet udleveret til Minkkommissonen, der undersøger hele forløbet med regeringens ulovlige ordre om at aflive alle landets mink.

Kommissionen udtalte til B.T., at den ville have den særlige rådgivers sms'er fra en fire måneders lang periode genskabt og udleveret.

Dagen efter – onsdag i sidste uge – bekræftede Minkkommissionen så, at også Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde sat telefonen til automatisk sletning.

Dette var kommissionen blevet meddelt 8. september – efter at den 132 dage tidligere havde bedt Statsministeriet og andre ministerier om at gemme sms-beskeder, mail og anden dokumentation.

Fem dage senere – 13. september – sendte kommissionen et brev, hvor den anmodede Statsministeriet om at forsøge at gendanne beskederne.

Men den fik ikke aldrig noget svar. Først da sagen i sidste uge fik massivt mediefokus, hørte Minkkommissionen nyt fra regeringen angående de slettede sms-beskeder.

'Vi hører ikke noget i spørgsmålet om genskabelse af de slettede sms'er, før det gennem Justitsministeriet i fredags blev meldt ud, at det har bedt om politiets hjælp til at genskabe sms'erne,' oplyste Minkkommissionen til B.T.

B.T. følger sagen.