Kommuner, som fra nytår rammes af dyrere udligning, må have mere tid, mener S-leder Mette Frederiksen.

København. Socialdemokratiet vil give kommuner som København, Fredensborg og Billund, som fra nytår skal betale mere i udligning til andre kommuner, længere tid til at betale.

Det siger Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen.

Tirsdag opgav regeringen at indgå en aftale om kommunal udligning efter modstand fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. De fandt regeringens udspil for socialt skævt.

- Set med socialdemokratiske briller: Hvis regeringen giver disse kommuner så stor en regning med så kort varsel, så er der en meget stor risiko for, at det går direkte ud over velfærden, siger Mette Frederiksen.

København skal betale godt en halv milliard kroner mere, selv om aftalen gik på gulvet. Dels skal de betale mere, fordi udlændinges uddannelse beregnes på ny, dels bon'er SR-regeringens refusionsreform med de borgerlige ud.

Spørgsmål: Hvad vil Socialdemokratiet gøre?

- Det mindste, regeringen kan gøre, er at lave en indfasnings-ordning for de kommuner, som taber, og som i forvejen har strukturel underskud. Så kommunerne ikke skal fyre lærere eller sosuer, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Men en langsommere indfasning rammer de kommuner, som tjener på det?

- Vores forslag friholder dem. Kommuner, som får en gevinst, får lov at beholde den. Kommuner, som skal betale, får langsommere indfasning. Det kan man rimeligvis finansiere over råderummet, mener Mette Frederiksen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) tilbød forgæves Socialdemokratiet 700 millioner kroner for at få en aftale. Det var ikke nok, forklarer hun.

- Regeringen har flyttet sig noget. Men det samlede resultat, synes vi ikke, er godt nok. Vi foreslår, at kommuner, som mister penge, ikke skal kunne miste mere end 0,1 procent af deres beskatningsgrundlag, siger Mette Frederiksen.

