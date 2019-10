Hvis man skal tro Mette Frederiksen, så kan en EU-folkeafstemning blive en realitet i en ikke så fjern fremtid.

Danmark overvejer nemlig at tilslutte sig EU's banksamarbejde, bankunionen, men det kommer ikke til at ske uden at høre befolkningen først.

Statsministeren er klar over, at en folkeafstemning ikke er juridisk nødvendig, men hun synes, det er vigtigt, at man går sammen som befolkning. Det skriver Jyllands-Posten.

Selvom Frederiksen personligt hælder til at være med, så er et ekspertudvalg lige nu ved at vurdere fordele og ulemper ved det eventuelle samarbejde.

Mette Frederiksen mener, der skal en folkeafstemning til, men Venstre og De Radikale er ikke enige.

Venstre synes, at samarbejdet i EU er en god idé, men partiet synes ikke, at man behøver høre befolkningen, fordi Grundloven siger, det ikke er nødvendigt.

EU-ordfører fra Venstre Jan E. Jørgensen udtaler til Jyllands-Posten, at man afventer den nye ekspertvurdering, inden man tager en endelig beslutning.

De Radikale mener, at det er et spørgsmål om konstruktionen af Danmarks bankverden, og det er derfor en beslutning, som skal træffes politisk. Det er politikernes ansvar.

Dansk Folkeparti roser Mette Frederiksens forslag, selvom partiet er imod et eventuelt samarbejde, fordi de er nervøse for, at danske banker kommer til at betale for sydeuropæiske banker, der går ned.

Bankunionen er et samarbejde, hvor EU's 19 euro-lande er med. Samarbejdet begyndte i 2014.

Lande som Danmark, der er uden for euroen, bestemmer selv, om de vil være med eller ej.

Tidligere regeringer har endnu ikke taget stilling til, om Danmark bør deltage i samarbejde eller ej.