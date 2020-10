Nu skal det være slut med utryghedsskabende indvandrerbander, som står og spreder utryghed rundt omkring på parkeringspladser, legepladser eller andre steder.

I hvert fald, hvis man skal tro statsminister Mette Frederiksen, som i sin åbningstale vil give politiet beføjelser til at lave deciderede opholdsforbud for hele grupper af personer. Tidligere har man alene kunnet udstede forbud for enkeltpersoner til at opholde sig på konkrete steder.

»Det kan være på en parkeringsplads i boligområdet eller ved en S-togsstation, hvor de her drenge og unge mænd samles og skaber utryghed,« sagde Mette Frederiksen.

»Her siger vi: I må ikke stå her. Ingen skal være bange for at gå på gaden i Danmark – I får ikke lov at tage vores frihed. Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes, skal straffen være tydelig, konsekvent og mærkbar,« lød det fra statsministeren.

Hun truede både med bøder, fængsel og beslaglæggelser af værdigenstande.

»Første gang en bøde på 10.000 kroner. Og har man gæld til det offentlige – det kan være ubetalte regninger for tidligere kriminalitet – bliver der kontant afregning. Så skal politiet kunne tage dyre jakker, ure, mobiltelefoner med det samme,« sagde statsministeren.

Radikale Venstre er med på, at der er et problem med den slags grupper, som skaber utryghed i Danmark. Ofte er der også berettet om voldelige episoder med utilpassede unger. Som regel af anden etnisk herkomst end dansk.

»Vi er enige i, at der skal skabes mere tryghed. Det, som skuffede mig i talen, var, at jeg nærmest ikke hørte noget til, hvordan vi sætter ind med forebyggelse, så vi helt undgå, at der opstår disse problemer til at starte med. Når vi taler om straf, så burde vi også tale om, hvordan man forebygger,« siger retsordfører Kristian Hegaard.

Kristian Hegaard fra Radikale Venstre vil også se på forebyggelse for hvordan vi helt undgår utryghedsskabende adfærd.

Er det nogle passende konsekvenser, som statsministeren lægger op til?

»Det er svært at sige, når vi ikke har fået at vide, hvad der skal til for at udløse disse tiltag om opholdsforbud. Det kan vi først svare på, når vi ved det,« siger Hegaard.

De Konservative er meget glade for udmeldingen fra statsministeren.

»Det synes vi er en meget god ide. Det er også noget, som vi netop sidder og kigger på i de aktuelle forhandlinger om et politiforlig,« siger retsordfører Naser Khader.

Naser Khader, retsordfører for De Konservative, er meget glad for statsministerens udspil om opholdsforbud for utryghedsskabende grupper. Han vil også gerne give teenagere mulighed for at anmelde overfald anonymt. han er vd at undersøge de juridiske aspekter i det i øjeblikket.

»Jeg er også ved at få undersøgt, om man kan give teenagere mulighed for at anmelde overfald anonymt. Der er desværre alt for mange teenagere, der oplever at blive overfaldet og frarøvet jakker, telefoner og penge,« siger Khader og fortsætter:

»Desværre bliver det ofte ikke anmeldt. De unge er simpelthen bange for at anmelde det. De frygter repressalier fra dem, som har overfaldet dem. Ofte er overfaldsmændende netop unge indvandrerdrenge,« siger Khader.

I Venstre er man også tilfredse.

»Der er ikke noget bedre som opposition, end når regeringen tager nogle af vores forslag og lægger dem frem som lovgivning,« siger Inger Støjberg, Venstres retsordfører, til Ritzau.

Hun forklarer dog, at en bøde på 10.000 kroner er for lidt.