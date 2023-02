Lyt til artiklen

Vesten har givet den russiske præsident, Vladimir Putin, »for lang snor i mange år,« mener Mette Frederiksen (S).

Det fortæller hun i et interview med TV 2 på en sikkerhedskonference i München, hvor stats- og regeringschefer samt ministre fra store dele af verden er samlet lørdag.

»Vi tænker det (Putins invasion af Ukraine, red.) som en konflikt, der startede for et år siden, men i virkeligheden startede det for snart 10 år siden,« siger statsministeren til TV 2 og fortsætter:

»Måske lod vi ham løbe i for lang tid i forhold til den udfordring, der var for Putin i forhold til det europæiske landkort og Ukraine.«

Udmeldingen kommer i forlængelse af, at Mette Frederiksen lørdag formiddag udtalte, at der var en »overhængende risiko for«, at Putin vil invadere andre lande, hvis Ukraine taber krigen.

»Hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er selv ikke i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine,« sagde Mette Frederiksen.

Sikkerhedskonferencen i München har foruden bekymringen om den russiske præsident også andre ting på programmet.

Der skal nemlig både diskuteres Kinas sikkerhedspolitiske rolle i verden – og globale udfordringer som fødevarekrisen, klima og teknologiområdet.