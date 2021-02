Fredag har Mette Frederiksen snakket i telefon med Kamala Harris. Der blev blandt andet snakket klima.

Coronasituationen, potentialet for at styrke forholdet endnu mere og klima. Det var nogle af de emner, som statsminister Mette Frederiksen (S) fredag vendte med USA's vicepræsident, Kamala Harris, på et telefonmøde.

- USA er Danmarks vigtigste allierede og en af vores vigtigste handels- og samarbejdspartner. Samtalen i dag bekræftede mig i det stærke og tætte dansk-amerikanske forhold, lyder det fra Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

Statsministeren fortæller, at hun var glad for at kunne byde USA velkommen tilbage i Parisaftalen, der er en omfattende klimaaftale.

Den forrige amerikanske præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen, da han mente, den ville skade USA's økonomi.

Det ændrede landets nye leder, Joe Biden, dog på dagen for sin indsættelse, hvor han skrev under på landets retur til aftalen.

- Vi har brug for et stærkt og engageret amerikansk lederskab, hvis vi skal tackle klimaudfordringerne og overbevise resten af verden om at levere ambitiøse resultater, mener Mette Frederiksen.

