Senere onsdag kan der komme nyt om regeringens planer for en langsigtet udfasning af covid-19 restriktioner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på det sociale medie Instagram, at der vil komme nyt om den langsigtede genåbningsplan senere onsdag.

De seneste uger har statsministeren holdt møder med de forskellige partier i Folketinget for at høre deres syn på, hvordan en plan for langsigtet genåbning af Danmark efter nedlukning fra jul skal forløbe.

- Smittetallene ser fortsat positive ud. Og jeg glæder mig over, at der nu er plads til at åbne lidt mere. Særligt for vores børn og unge.

- Jeg fortsætter snakken med de sidste partiledere i dag om en langsigtet genåbningsplan. Målet er, at Danmark bliver åbent så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Mere om det senere i dag, skriver statsministeren.

Onsdag skal De Konservative, Enhedslisten og Nye Borgerlige efter planen til møde i Statsministeriet.

Forhandlingerne om den mere langsigtede genåbning blev varslet den 20. februar, hvor Sundhedsministeriet skrev, at Folketingets partier ville blive indkaldt til "drøftelser om at læge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder."

Første parti, Venstre, mødte til forhandlinger 1. marts med statsministeren.

Forhandlingerne om den langsigtede genåbning læner sig op af en ekspertgruppes vurdering af, hvordan trin i en genåbning bør være. Den peger på først de mindste klasser, så mindre butikker, så de ældste klasser i folkeskolen samt på ungdomsuddannelserne og allersidst barer og værtshuse.

En lang række partier har sagt, at de ikke ønsker denne omgang forhandlinger skal ligne sidste års, hvor langstrakte forhandlinger endte i en genåbningsplan i fire faser over mange måneder.

- Det havde karakter af et persisk tæppemarked, hvor alle mulige gjorde sig til på bedste lobbyist-maner. Det kan jeg godt forstå skete, for alle havde lyst til at genåbne.

- Denne her gang har vi et mere fast fundament at stå på. Og det er godt, sagde sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen i februar.

