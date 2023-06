Mette Frederiksen var i årevis et problem for Helle Thorning-Schmidt.

Faktisk var Frederiksen en slags skygge med egne formandstanker i hele Thornings formandsperiode.

Det fortæller Helle Thorning-Schmidt i en kommende dokumentar om Thornings tid ved magten.

»Allerede dengang gik Mette og ligesom overvejede måske lidt, om hun skulle stille op på det tidspunkt. Så hun havde jo en formand i maven,« siger Helle Thorning-Schmidt i dokumentaren, og fortsætter:

»Men det betød så bare, jeg havde en, der gerne ville være formand hele vejen igennem.«

I dokumentaren bliver Mette Frederiksen beskrevet som en politiker, der var optaget af at køre sig selv i stilling til den dag, Helle Thorning var færdig på posten.

Interne magtkampe bliver ifølge dokumentaren særligt intensiveret i årerne efter, Thorning fik vristet statsministerposten fra Venstre.

Socialdemokratiet fik i de efterfølgende år elendige meningsmålinger, og flere anonyme kilder gik tilbage i 2013 til medierne og fortalte om manglende tillid til Thorning.

Tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup fortæller i dokumentaren, at det i den periode var nemt at få socialdemokrater i tale, »der havde travlt med at fortælle, at chefen var idiot.«

Han beskriver, at blandt andre Mette Frederiksen 'holdt hof' i beskæftigelsesministeriet og lagde øre til frustrerede socialdemokrater, og flere medier beskrev dengang, at Mette Frederiksen var en kandidat til en kommende formand.

Mette Frederiksen og Helle Thorning side om side flere år efter intern magtkamp i partiet

Helle Thorning-Schmidt selv fortæller i dokumentaren, at den interne modstand klar var den største.

»Det tog ekstremt meget energi fra os, og destabiliserede partiet og gjorde den rejse, som jeg skulle have partiet igennem, hundrede gange sværere.«

Selv beskriver hun en splittelse i partiet, hvor hun og Corydon stod for et mere højreorienteret socialdemokrati end flere andre.

De talte om nødvendige reformer, og det blev i høj grad Mette Frederiksens lod at føre de reformer ud i livet som beskæftigelsesminister.

Op til Socialdemokratiets kongres i september 2013 var Thornings formandsskab for alvor i stormvejr.

Kongressen startede med overskrifter som »S-nedtur for fuld udblæsning«, og Thorning blev i en anden overskrift kaldt »Teflondronning«.

Stemningen var ifølge Thorning så intens, at hun og Mette Frederiksen som to tidligere konkurrenter så hinanden i øjnene i et specielt møde over morgenbordet, hvor de besluttede, at nu var de interne kampe blevet for meget.

»Det var så voldsomt, at vi simpelthen krammede,« beskriver Thorning.

Efter det blev de ifølge Thorning enige om, at der måtte ske noget.

Løsningen blev, at hun efterfølgende præsenterede flere nye ministre, herunder Henrik Sass Larsen.

Og så forfremmede hun Mette Frederiksen til justitsminister.

To ministerrokader, der ifølge Thorning selv var lidt af en genistreg:

»Det er nok den største kriseløsning, jeg har lavet nogensinde, for det virkede faktisk,« siger Thorning i den kommende dokumentar.

Og så ser man ellers flere år efter, hvordan Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen står side om side til en debat og får taget billeder, smiler og krammer.

Mette Frederiksen selv har ikke ønsket at medvirke i dokumentaren.

B.T. har spurgt hende, om hun vil kommentere den del, der handler om hende og relationen til Thorning.

Socialdemokratiet oplyser, at Mette Frederiksen ikke har yderligere kommentarer til dokumentaren.

De to afsnit af 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt' kan ses på Viaplay fra den 12. juni kl. 21.00 og på TV3 fra henholdsvis den 12. og 19 juni.