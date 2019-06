Mette Frederiksen skuffede onsdag de mange fremmødte på Amalienborg Slotsplads.

Efter at have meddelt dronningen, at der er opbakning til en socialdemokratisk regering, forlod hun nemlig Christian IX´s Palæ på meget stille vis.

Hendes bil - med tonede ruder - kørte nemlig lige forbi de glade danskere og turister, der havde stillet sig klar på pladsen ved Amalienborg.

Hun gav heller ikke kommentarer til den fremmødte presse.

Kort efter besøget på Amalienborg gav hun dog alligevel lyd fra sig.

Den kommende statsminister offentliggjorde nemlig et opslag på facebook.

'I dag er en helt særlig dag,' starter hun med at skrive i opslaget. Hun takker desuden Enhedslisten, Radikale Venstre og SF for nogle gode forhandlinger.

'Vi vil skabe forandringer, der virkelig kommer til at rykke noget for vores børn, vores klima og vores velfærd. Ikke mindst tak til alle jer, der har vist os tilliden og givet os jeres stemme,' skriver hun.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre meddelte sent tirsdag aften - efter 20 dages forhandlinger - at de var nået til enighed.

Dermed har Mette Frederiksen den opbakning, der skal til, for at hun kan blive statsminister for en socialdemokratisk mindretalsregering.

Både kommende statsminister, Mette Frederiksen, og fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, var onsdag på besøg hos Dronningen.

Mette Frederiksen for at meddele, at der er opbakning til en socialdemokratisk regering. Lars Løkke Rasmussen for at give sin anbefaling til, at Mette Frederiksen bliver statsminister.