Mette Frederiksens helt store valgløfte, den tidligere pension til 'Arne' og de andre nedslidte, er blevet centrum i et politisk stormvejr.

S-regeringen ventes at præsentere sit udspil inden for en uge eller to, og det har fået andre partier til at bestorme S-regeringen med store krav for at stemme for 'Arnes tur'.

Mette Frederiksen står i forvejen uden et flertal, fordi De Radikale på forhånd har været afvisende over for retten til tidligere pension. Derfor skal hun formentlig finde sit flertal i den blå lejr, hvor både Dansk Folkeparti og De Konservative har budt sig til.

Men det er ikke uden meget store modkrav. B.T. giver dig et overblik over den store jungle af modkrav:

Hos Dansk Folkeparti vil man have udlændingestramninger for at stemme for S-valgløftet. Lavere ydelser, færre flygtninge og flere hjemsendelser skal betale en del af regningen for pensionen til 'Arne'.

»Vi skal etablere et link mellem udlændinge og finansieringen for en ny ordning til 'Arne',« sagde Kristian Thulesen Dahl (DF) til Jyllands-Posten.

De røde partier, som også skal lægge stemmer til, har dog afvist enhver snak om DF's udlændingekrav.

Men DF vil også smide debatten om pensionsalderen på bordet. Partiet vil have et loft over pensionsalderen, så den bliver låst ved 70 år.

En anden mulighed for Mette Frederiksen er at lave en aftale med De Konservatives 13 mandater.

Her har K-formand Søren Pape Poulsen budt sig til, hvis han til gengæld får 'betydelige skattelettelser' den anden vej.

»Hvis vi skal være med i en aftale, koster det på skatten,« sagde Søren Pape i Jyllands-Posten, hvor han dog ikke stillede krav om, hvilke skatter der skal sænkes.

Mette Frederiksen bagte retten til tidligere pension for nedslidte på banen tilbage i januar 2019.

Under sloganet 'Arnes tur' foreslog Socialdemokratiet, at visse grupper på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage tre år før pensionsalderen, hvis de har været mindst 40 år på arbejdsmarkedet.

Men selv om S-regeringen skulle få overbevidst enten Pape eller Thulesen Dahl, er kravene fra de røde støttepartier heller ikke små.

Mest centralt er kravet om, at pensionsalderen skal sættes i bero.

Enhedslisten vil sætte loftet ved 68 år, mens SF foreslår 70 år, hvilket ifølge økonomer vil vil svække de offentlige finanser med 41 milliarder kroner.

Det er ellers planen, at pensionsalderen skal stige gradvist, så den f.eks. rammer 73 år i 2060.

»Seks ud af 10 ufaglærte når ikke til 62 år på arbejdsmarked. Det er urealistisk at bygge dansk økonomi på, at alle kommer til at arbejde til op i 70'erne. Det kommer ikke til at ske,« sagde Pernille Skipper (EL) på partiets sommergruppemøde tirsdag.

SF er onsdag ude med endnu et krav. Til Politiken fortæller Pia Olsen Dyhr, at man ti år før pensionsalderen skal have ret til en såkaldt arbejdsprøvning, fordi hun mener, at mange allerede er nedslidte, før de kommer op i 60'erne.

»Det vil hjælpe dem, der har brug for det, og som ikke er dækket af forslaget fra Socialdemokratiet«, siger Pia Olsen Dyhr.