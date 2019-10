»Der er også steder, jeg ikke længere går om aftenen.«

Statsminister Mette Frederiksens udtalelse fra talerstolen i Folketinget tirsdag vakte opsigt. Og på mange måder satte den en af S-formandens største udfordringer i relief.

Hun skal balancere en opposition, der vil stå klar til at råbe om lempelser på udlændingepolitikken, når de får den mindste chance, og et parlamentarisk flertal, som for fleres vedkommende allerede mener, at kursen er for stram, når det gælder udlændingeområdet.

Og kommentarerne til statsministerens åbningstale viser det klare skel.

»Hun taler hele tiden om stram udlændingepolitik, men hvor er handlingen bag ordene,« sagde Pia Kjærsgaard efter åbningstalen til B.T.

»Vi venter stadig på, hvad der skal ske på udlændingeområdet. Siden den her regering kom til, har jeg ikke lavet andet end at svare på spørgsmål om lempelser af udlændingepolitikken,« uddyber den tidligere formand for Dansk Folkeparti.

I det hele taget mener hun, at talen manglede en hel del.

»Den var overfladisk. Intet konkret.«

Pia Kjærsgaard ved Folketingets åbning. Foto: Martin Sylvest Vis mere Pia Kjærsgaard ved Folketingets åbning. Foto: Martin Sylvest

Hos Konservative er der lidt flere positive toner at spore efter statsministerens tale:

»Det var en udmærket tale med mange værdier. Men der var ikke meget konkret,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard.

Som hos Dansk Folkeparti bed hun også mærke i, at der manglede konkrete løsninger og svar - ikke mindst når det kommer til udlændingepolitik.

»Hun er skrap i retorikken, når det kommer til udlændinge. Men vi har set, at regeringen ønsker at sætte kontanthjælpsydelsen op, og det er noget, vi ved, hjælper udlændinge. Så jeg mener ikke, hendes ord bakkes op med handling,« siger Mette Abildgaard.

Konservatives Mette Abildgaard. Foto: Martin Sylvest Vis mere Konservatives Mette Abildgaard. Foto: Martin Sylvest

Hun roser dog statsministeren for at sætte ord på de problemer, der har været på området.

»Hun erkendte, at der har været en tillidskrise på udlændingeområdet. Og det synes jeg, hun skal have ros for. Nu skal hun bare gøre noget ved det,« siger Mette Abildgaard.

Det er ikke nemt at gøre alle tilfredse for statsministeren. Og i modsætning til Konservative og DF mener man hos SF, at der allerede er lagt en hård kurs.

»Hun var lidt til den skarpe side. En hård tone, når det gælder udlændingeområdet,« siger SF's Karsten Hønge.

Han erkender dog, at Mette Frederiksen skal holde tungen lige i munden for ikke at sætte sig mellem to stole, når det gælder udlændingepolitikken.

»Det er klart, det bliver en balancegang for regeringen. Og det er en kamp, vi andre er parate til at tage,« siger Karsten Hønge og retter kritik mod oppositionen.

»De borgerlige misbruger enhver ting, regeringen gør, til at tale om lempelser på udlændingeområdet. Men at hæve kontanthjælp, få Mint hjem og sørge for ordentlige forhold for børnene på Sjælsmark, er ikke lempelser, det er bare menneskelig anstændighed,« siger Karsten Hønge.

Han kalder desuden Mette Frederiksens tale for 'stærk og visionær'.

SF's politiske ordfører Karsten Hønge. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere SF's politiske ordfører Karsten Hønge. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg kunne godt lide, at statsministeren talte om pejlemærker for regeringen i stedet for at komme med en masse konkrete eksempler, som skal udføres. Det generelle budskab er godt, og SF ser frem til at hjælpe,« siger Karsten Hønge.

Selvom Pia Kjærsgaard på flere punkter var stærkt kritisk over for Mette Frederiksens tale, var der dog også et enkelt lyspunkt:

Var der noget, du kunne lide ved talen?

»Jeg bliver altid så glad, når man råber 'hurra' for Danmark til sidst,« lød det fra Pia Kjærsgaard.