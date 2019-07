Statsminister Mette Frederiksen (S) skal alligevel ikke giftes her til sommer.

Det var ellers planen, at hun skulle giftes med sin forlovede, filmfotografen Bo Tengberg i august.

Men sådan går det ikke, fortæller hun mandag aften i DR-programmet Aftenshowet.

»Vi ville faktisk gerne have været gift denne sommer. Men valget blev ved med ikke at blive udskrevet, og jeg glæder mig så meget til det bryllup sammen med Bo, at jeg slet ikke ville have lyst til, at vi skulle giftes midt i en valgkamp, hvis jeg nu blev statsminister lige bagefter,« siger Mette Frederiksen.

Det var værten Lise Rønne, der i afrundingen af interviewet kom ind på det forestående, hvor Mette Frederiksen måtte korrigere hende.

»Vi venter simpelthen til næste år til sommer. Men vi skal stadig giftes,« understregede statsministeren.

I et interview med Alt for Damerne tidligere på året fortalte hun, at det vigtigste for hende sådan set er selve ja'et og at fejre den store dag med de mennesker, hun er tæt på.

»Jeg er så frygtelig romantisk og vil gerne være hvid brud, og det er altså bare bedst om sommeren. Bo friede, da jeg fyldte 40 år, men jeg synes, det har været utrolig hyggeligt at gå og have den hemmelighed i noget tid,« sagde Mette Frederiksen dengang.