Statsministeren udskyder på grund af EU-møde sit bryllup i juli. Det skriver hun på Facebook.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udskyder endnu engang sit bryllup, der skulle have været afholdt lørdag den 18. juli.

Det sker, fordi hun skal deltage i et topmøde i EU-regi.

Det skriver hun på Facebook.

- Jeg glæder mig så meget til at blive gift med den her fantastiske mand. Men helt let skal det åbenbart ikke være, og nu er der indkaldt til rådsmøde i Bruxelles lige præcis den lørdag i juli, hvor vi havde planlagt bryllup.

- Øv. Men jeg skal jo passe mit arbejde og varetage Danmarks interesser. Så vi må endnu engang ændre planer, skriver statsministeren på Facebook.

Mette Frederiksen skulle have været gift med sin kæreste, Bo Tengberg, allerede i sommeren 2019.

Men parret valgte at udskyde brylluppet til i år, da der var folketingsvalg i 2019, og hun derefter blev statsminister.

Men i år ramte coronakrisen og optog det meste af statsministerens tid, og derfor har det været uvist, hvornår hun kunne blive gift.

- Størst af alt er kærligheden. Og det skal nok lykkes snart at blive gift. Jeg glæder mig til at sige ja til Bo (der heldigvis er meget tålmodig), skriver hun på Facebook.

Statsministerens bryllupsgæster må dog væbne sig med tålmodighed, da der endnu ikke er sat en ny dato på brylluppet.

Netop bryllupper har været genstand for meget debat under coronakrisen.

I lang tid svævede danskernes store fester, herunder bryllupper, i en tynd tråd på grund af forsamlingsforbuddet, der i lang tid lå på maksimalt ti mennesker.

Forsamlingsforbuddet er dog lempet, og det er muligt at holde bryllupsfester sommeren over.

En regel om, at bryllupsfester skulle slutte ved midnat, hvis festen holdes i et lejet restaurationslokale, mødte ligeledes en del kritik, og reglen er siden blevet afskaffet.

/ritzau/