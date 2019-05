Et maveonde tvinger Socialdemokratiets formand til at vente nogle dage med at debattere med statsministeren.

Der bliver ingen tv-duel på TV2 tirsdag aften mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det meddeler sidstnævnte på Facebook.

Årsagen er, at Mette Frederiksen endnu ikke er kommet sig efter sygdom, som hun pådrog sig natten til lørdag i sidste uge.

- Desværre har jeg det stadig meget dårligt. Men dog alligevel ikke mere end et slemt maveonde. Og så er jeg ret dehydreret.

- Det var meningen, at Løkke og jeg i aften skulle have diskuteret pension i TV2. Det må vi desværre udsætte nogle få dage.

- Jeg er klar, sekundet efter at jeg er på benene igen. Og jeg glæder mig meget til både at diskutere pension – og til det folketingsvalg, der vel for pokker bliver udskrevet en dag, skriver Mette Frederiksen.

TV2 meddeler i en pressemeddelelse, at man "arbejder på at finde en ny dato for debatten så hurtigt som muligt".

Socialdemokratiets formand lagde mandag aften et billede ud på sin Facebook-profil, hvor man ser hendes hånd samt et drop.

Mette Frederiksen fortalte i opslaget, at hun havde været syg siden natten til lørdag og af samme årsag havde været nødt til at aflyse flere arrangementer.

Tv-duellen med statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle foregå tirsdag i 19 Nyhederne på TV2.

Den skulle omhandle adgang til tidligere pension for nedslidte danskere, hvilket er et af de varmeste politiske emner i øjeblikket.

Det er den anden tv-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen som optakt til den valgkamp, der endnu ikke er skudt officielt i gang.

De mødtes også 31. marts i en særudgave af 21 Søndag på DR1, hvor emnerne var klima, sundhed og pension.

Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men det skal afholdes senest 17. juni.

/ritzau/