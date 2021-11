Regeringen vil have en række restriktioner på grund af bekymring for stigende smittetal. Det sætter dog ikke umiddelbart en kæp i hjulet for socialdemokraternes valgkamp.

For ifølge Mette Frederiksen er der intet problem i, at hun og andre socialdemokratiske ministre går rundt på gader og stræder og uddeler roser og krammere, mens coronaen igen blusser op.

Hun påpeger, at det ikke er forbud mod krammere og håndtryk – heller ikke, når der skal skrabes stemmer sammen til kommunalvalget.

»Det er i hvert fald en adfærd, der er i overensstemmelse med reglerne. Og jeg bestræber mig på at følge og efterleve de regler, der er, også når de skifter karakter. Men det er sådan, at hvis du er færdigvaccineret, så er der ikke længere en anbefaling om, at man ikke bør give hånd,« sagde Mette Frederiksen på et pressemøde mandag aften.

Så sent som i weekenden brugte Mette Frederiksen sin lørdag på at dele både røde roser og kram ud i sin tidligere valgkreds i Ballerup og på den københavnske vestegn.

Det er ellers netop i kommuner på vestegnen, at antallet af coronasmittede i flere uger har været tårnhøjt. I Ishøj, Brøndby og Albertslund er cirka en tredjedel af borgerne fortsat ikke vaccineret mod covid-19.

Til sammenligning er det kun hver fjerde på landsplan.

En ting er, at du følger coronarestriktionerne, når du fører valgkamp på gader og stræder. Men synes du, at du som statsminister sender det rette signal, når du giver krammere i valgkampen, mens du samtidig står her og indfører nye restriktioner?

»Jeg synes, det vigtige i den her sammenhæng er, at alle gør alt, hvad vi kan for at blive vaccinerende. Vi mangler jo at få de sidste med. Men jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt anbefalet, at der er nogen, der begynder at lægge til reglerne,« sagde Mette Frederiksen.

»Hvis vi begynder at sige, at der for visse grupper gælder andre regler, det kunne være for politikere, sundhedspersonale eller andre, så synes jeg, det begynder at blive for uoverskueligt,« sagde hun.

I Vordingborg Kommune har både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i denne uge sat deres valgkampe på pause på grund af coronasmitte blandt kandidaterne.



»Vi synes jo ikke, at vi har lyst til at udsætte borgere for smittede politikere, og derfor synes vi, at det er mest forsvarligt at rykke valgkampen over på sociale medier,« lød det i et interview mandag eftermiddag fra Radikale Venstres Kathrine Olldag.

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om corona situationen i Spejlsalen mandag den 8. november 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om corona situationen i Spejlsalen mandag den 8. november 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Hun sidder i Folketinget og stiller op til byrådet i Vordingborg Kommune.

Også i Nordfyns Kommune har man i denne uge valgt at ændre den fysiske valgkamp af corona-hensyn, hvor et større vælgermøde i Otterup i dag bliver afholdt uden fysisk publikum. I stedet bliver vælgermødet streamet flere steder.

Men hos Mette Frederiksen og de øvrige socialdemokratiske politikere betyder den stigende coronasmitte altså ikke, at der bliver skruet ned for krammerne på gaden.

Statsministeren annoncerede til gengæld, at sundhedsmyndighederne kommer med nogle klare rammer for, hvordan man skal stemme 16. november.

Det bliver blandt andet muligt at stemme uden for valgstedet, hvis ikke man ønsker at komme indenfor.

»Man er man er også velkommen til at medbringe mundbind og eget skriveredskab, hvis man er mest tryg ved det,« sagde Mette Frederiksen.