Det er tid til at tøjle Facebook og andre techgiganter, der skader den demokratiske samtale i Danmark.

Sådan har budskabet lydt flere gange hen over sommeren fra statsminister Mette Frederiksen.

Alligevel er statsministeren selv en god indtægtskilde for Facebook.

Siden 15. april 2019 har Socialdemokratiet brugt ikke mindre end 639.346 kroner på Mette Frederiksens Facebook-side.

Statsminister Mette Frederiksen foran Frederik VIIIs Palæ på Amalienborg Slotsplads, mandag den 16. august 2021. Joy Mogensen stopper som kulturminister meddelte hun søndag.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen foran Frederik VIIIs Palæ på Amalienborg Slotsplads, mandag den 16. august 2021. Joy Mogensen stopper som kulturminister meddelte hun søndag.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Mange af pengene blev lagt under valgkampen i 2019. Men partiet har langtfra holdt op med at poste store summer i statsministerens Facebook-videoer.

Så sent som i august brugte Socialdemokratiet mellem 25.000 kroner og 30.000 kroner på at promovere en video på statsministerens Facebook-side, hvor hun fortæller, at hun »vil ud og møde danskerne«.

En uge senere havde Mette Frederiksen inviteret hele Danmarks magtelite til regeringskonference i Fredericia, hvor hun fra scenen tordnede mod techgiganter som Facebook.

»De sociale mediers hårde tone er et problem. Vores måde at tale med hinanden på skal ikke dikteres af multinationale selskabers algoritmer,« sagde hun.

Så meget bruger de på Facebook Siden den 15. april 2019 har partierne brugt følgende beløb på at promovere opslag på partiledernes Facebook-sider: Mette Frederiksen (S): 639.346 kroner Søren Pape Poulsen (K): 382.735 kroner Pia Olsen Dyhr (SF): 319.340 kroner Alex Vanopslagh (LA): 277.811 kroner Jakob Ellemann-Jensen (V): 196.852 kroner Kristian Thulesen Dahl (DF): 102.392 kroner Pernille Vermund (NB): 44.287 kroner Sofie Carsten Nielsen (RV): 30.711 kroner Mai Villadsen (EL): 20.888 kroner Franciska Rosenkilde (ALT): 175 kr. Kilde: Facebook

Men der skulle ikke gå mere end to uger efter konferencen, før Mette Frederiksen igen betalte penge for at promovere en ny video via de algoritmer på Facebook, som hun kritiserer.

En video, som Socialdemokratiet har betalt Facebook mellem 10.000 og 15.000 kroner for at sende bredt ud.

Troels Johannesen, ekspert i sociale medier og politisk kommunikation, mener, at Mette Frederiksen taler med to tunger.

»Der er intet usædvanligt i, at partier bruger store summer på Facebook og Instagram. Men når man som Mette Frederiksen kritiserer sociale medier for at skabe ekkokamre og en usund debat og samtidig betaler mange penge for at udnytte algoritmerne til at nå vælgergrupperne, så begynder det at lugte af dobbeltmoral,« siger han.

Mette Frederiksen har før været under beskydning for at jagte likes på Facebook og Instagram på en alvorlig baggrund – blandt andet under nedlukningen af syv kommuner i Nordjylland.

»Mette Frederiksen bruger – med en vis succes – sociale medier meget aktivt. Men hun sætter sig mellem to stole, når hun samtidig blæser til kamp mod alt det dårlige, som hun mener, techgiganterne står for,« siger han.

Mette Frederiksen er med afstand den partileder, som skyder flest penge i Facebook.

Næst efter statsministeren kommer De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, med 382.735 kroner, og på en tredjeplads har vi SF-formanden Pia Olsen Dyhr med 319.340 kroner siden 15. april 2019.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) holder pressemøde om reformudspillet: 'Danmark kan mere I' i Spejlsalen i Statsministeriet i København, tirsdag den 7. september 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) holder pressemøde om reformudspillet: 'Danmark kan mere I' i Spejlsalen i Statsministeriet i København, tirsdag den 7. september 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Ud over de cirka 640.000 kroner, som der er brugt på Mette Frederiksens Facebook-side, har Socialdemokratiet brugt 2.073.904 kroner på Facebook-annoncer siden 15. april 2019.

Ifølge Robert Ormrod, der lektor i politisk markedsføring ved Aarhus Universitet, »hopper Mette Frederiksen rundt på en svær balance«.

»Hendes parti tænker politisk markedsføring på sociale platforme som alle andre, men hendes egen politik problematiserer de selvsamme platforme. De to ting kan i nogens øjne opfattes som modstridende,« siger han.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, affejer kritikken.

»Folk, der mener, at der skal strammes op på reguleringen af bankerne for at bekæmpe hvidvask, har jo også en bankkonto eller et lån i banken. På samme måde kan man jo også godt være på Facebook og bruge Facebook og samtidig mene, at der skal stilles øgede krav til techgiganterne,« siger han i et skriftligt svar.