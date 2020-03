Sundhedsfaglige vurderinger er afgørende for, hvornår samfundet åbner igen. Hensyn til erhvervsliv vejer også.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et videomøde med fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og store danske virksomheder drøftet mulighederne for at åben samfundet op igen.

Det siger hun på et kort pressemøde.

- Det, vi har aftalt på baggrund af mødet i dag, er at arbejde sammen i sektorerne - altså virksomheder, erhvervsledere, lønmodtagere og det politiske niveau - i forhold til at se ind i, hvordan vi kan genåbne Danmark, siger Mette Frederiksen.

Hun siger desuden, at der er grund til et smule optimisme. Gennem de seneste dage har tallene for antallet af danskere, som er syge med Covid-19 forårsaget af coronavirus, udviklet sig positivt.

- Når vi genåbner Danmark igen har vi behov for at have et øje på sundhed, men også hvordan vi hurtigst muligt og bedst muligt stimulerer den indenrigsmæssige efterspørgsel, som er afgørende for dansk erhvervsliv, siger statsministeren.

Mødet handlede også om de økonomiske hjælpepakker, som regeringen håber kan få erhvervslivet gennem coronakrisen.

De sidste uger har milliarderne rullet ud af statskassen, efter at regeringen har præsenteret den ene hjælpepakke efter den anden til erhvervslivet, der kæmper for at overleve konsekvenserne af coronavirusset.

