Vreden over en muslimsk fællesbøn søndag aften er gået på rundgang på Christiansborg, efter B.T. mandag bragte en video, hvor over 30 muslimer var samlet til en bøn i Gellerupparken. Dermed overtrådte de forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer.

Nu melder statsminister Mette Frederiksen sig også i koret af kritikere.

»Jeg kan kun tage afstand fra de dele af indvandrermiljøet, der ikke følger retningslinjerne. ​Men det er også min opfattelse, at mange følger dem,« sagde Mette Frederiksen i Folketingets spørgetime tirsdag.

Hun blev spurgt til fællesbønnen af Dansk Folkepartis formand, Kristians Thulesen Dahl.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet om COVID-19 tirsdag den 12. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet om COVID-19 tirsdag den 12. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Kan der på nogen måde være tilgået politiet den opfattelse, at man slækker på retshåndhævelse i indvandrermiljøerne? Er det derfor, vi ser, at invandrermiljøer har tendens til at følge retningslinjerne dårligere?,« spurgte DF-formanden.

»Lov er lov, og lov skal holdes. Uanset hvad skal politiet følge op. Jeg ved ikke, hvad der er mellem linjerne. Skal jeg forstå det som, at du tolker, at regeringen synes, det er i orden, når der ligger 30 i Gellerupparken under corona? Det er en fuldstændig absurd påstand. Enhver slags af den aktivitet skal ophøre,« svarede Mette Frederiksen.

Både udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og den borgerlige fløj anført af Venstres næstformand Inger Støjberg og højtstående medlemmer af Dansk Folkeparti har fordømt fællesbønnen.

Fællesbønnen skete under den muslimske højtid Ramadan, hvor der er tradition for fællesbøn og store fællesmiddage efter solnedgang.

Søndag aften var over 30 muslimske mænd samlet til en fællesbøn i Gellerupparken. Dermed brød de forsamlingsforbuddet. Foto: Øxenholt foto Vis mere Søndag aften var over 30 muslimske mænd samlet til en fællesbøn i Gellerupparken. Dermed brød de forsamlingsforbuddet. Foto: Øxenholt foto

Men på grund af corona har moskéerne været lukkede siden den 11. marts og vil først åbne den 18. maj som en del af anden genåbningsfase.

Derfor har myndighederne og Mattias Tesfaye opfordret alle muslimer i Danmark til at undgå fællesbøn og store fællesmiddage under ramadanen. Alligevel blev det dokumenteret på video søndag aften, hvor deltagerne heller ikke holdt den ene meters afstand, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Selv om fællesbønnen var et klokkeklart brud på forsamlingsforbuddet, fik ingen bøder, fordi Østjyllands Politi ikke nåede frem til stedet. Det fortalte fungerende politiinspektør, Gert Bisgaard, til B.T. mandag:

»Fordi den patruljevogn, der var på vej derud, forulykker, kommer vi ikke derud i tide. Så det er overstået, da vi kommer frem. Vi skulle have været af sted noget før, og det er en fejl, at vi ikke var det.«